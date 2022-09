Finał Festiwalu w Gdyni. Złote Lwy dla "The Silent Twins", nagroda za całokształt dla Filipa Bajona

Uroczysta gala zakończyła 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrodę główną festiwalu, Złote Lwy, otrzymał film "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej. Statuetkę dla najlepszego aktora przyznano Piotrowi Trojanowi, który wystąpił w filmie "Johnny". Nagrodę publiczności otrzymał występujący w tym samym filmie Daniel Jaroszek. Za najlepszy debiut nagrodzona została Marta Stalierska za role w "Johnnym" i "Apokawixie" - oba te filmy zostały wyprodukowane przez TVN Warner Bros. Discovery. Platynowe Lwy za całokształt twórczości artystycznej przyznano Filipowi Bajonowi.

Ceremonia zamknięcia 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbyła się w Teatrze Muzycznym. Laureatem Złotych Lwów został film Agnieszki Smoczyńskiej "The Silent Twins" .

Laureatami nagrody za najlepszą muzykę zostali Zuzanna Wrońska i Marcin Macuk ( "The Silent Twins" ). W kategorii zdjęcia bezkonkurencyjny okazał się Michał Sobociński ("Filip") . Nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymał Jacek Bławut za "Orzeł. Ostatni patrol" . Statuetka w kategorii najlepszy scenariusz powędrowała do Jacka Lusińskiego i Szymona Augustyniaka za "Śubuk" .

Nagrodzone produkcje TVN Warner Bros. Discovery

Podczas imprezy zaprezentowano kinowe produkcje i koprodukcje TVN Warner Bros. Discovery, które niebawem ukażą się na wielkim ekranie ( "Apokawixa" , "Johnny" , "Listy do M.5" ) oraz filmy, które są jeszcze w procesie powstawania ( "Na twoim miejscu" , "Niebezpieczni dżentelmeni" ).

Nagroda za charakteryzację powędrowała do Dariusza Krysiaka za filmy "Filip" i "Orzeł. Ostatni patrol". W kategorii kostiumy zwyciężyła Magdalena Rutkiewicz-Luterek ("Wesele"), a w kategorii scenografia - Jagna Dobesz ("The Silent Twins"). Statuetka za dźwięk trafiła do Radosława Ochnio i Michała Fojcika za "Orła. Ostatni patrol". Za montaż tego filmu doceniono Bartłomieja Piaska i Piotra Wójcika.