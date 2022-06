Zostanie pożegnany jak Freddie Mercury. Gwiazdy muzyki oddadzą mu hołd na stadionie Wembley

Queen, Oasis, The Police

W środę 15 czerwca na oficjalnym profilu Foo Fighters w mediach społecznościowych został w końcu opublikowany post, w którym ujawniono pierwszą część spodziewanych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Brian May i Roger Taylor z zespołu Queen, Stewart Copeland z The Police, Liam Gallagher z Oasis, Geddy Lee z Rush czy Joshua Homme z Queens of the Stone Age.