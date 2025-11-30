Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl
|

Quo vadis, letnie festiwale? Co nas czeka w przyszłym roku

Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Open'er 2025
Open'er 2025
Źródło: Dominika Scheibinger / Alter Art
Chociaż za oknami nie widać żadnych przebłysków lata, a do sezonu festiwalowego zostało jeszcze wiele miesięcy, to po pierwszych ogłoszeniach artystów na nasze rodzime duże imprezy muzyczne możemy już wyciągać pierwsze wnioski. Jaką drogą będą podążać Open’er Festival, OFF Festival, czy też nowości na rynku - Bittersweet Festival i Inside Seaside? Artykuł dostępny w subskrypcji

Największy festiwal w Polsce, czyli Open’er, swoją pierwszą gwiazdę przedstawił już w październiku. Jest to zespół The Cure, który na rynku muzycznym działa od 50 lat, a najbliższa trasa, zgodnie z zapowiedziami lidera Roberta Smitha, może być jedną z ostatnich - muzyk ma bowiem w planach rozpocząć emeryturę w 2029 roku. Na swoim koncie mają świeżo wydaną, świetną płytę - zeszłoroczne "Songs of a Lost World" - i zawsze przyciągają na swoje koncerty tłumy. Do tego ogłoszenia niedługo później dołączyły kolejne. Pojawili się wśród nich inni sceniczni wyjadacze - Nick Cave and the Bad Seeds oraz David Byrne, kiedyś znany z zespołu Talking Heads. Podobnie jak The Cure, obaj panowie razem ze swoimi muzykami niedawno wypuścili nowe krążki. W przypadku Cave’a to doskonale przyjęty "Wild God" z ubiegłego roku, a Byrne’a - wydane zaledwie we wrześniu "Who is the Sky?".

Mimo stałej, bardzo dobrej pozycji na muzycznym rynku żadnego z tych ogłoszeń nie można nazwać celowaniem w gusta publiki, z którą Open’er był utożsamiany od kilku lat. A mianowicie - nastolatków i bardzo młodych dorosłych, szukających na festiwalach przede wszystkim doświadczenia takiej imprezy samej w sobie, jak również artystów bardzo popularnych, wręcz viralowych, autorów hitów z platformy TikTok, najczęściej z gatunków takich jak pop, elektronika, czy hip-hop, których to żaden z wymienionych wcześniej zespołów nie reprezentuje. Do popu najbliżej Byrne'owi, ale to raczej art pop, niż muzyka, której możemy posłuchać w radiu.

Open’er w fazie zmian

Ogłoszeni w trzecim rzucie Halsey, Idles oraz Clipse to też gwiazdy skierowane raczej do "starej gwardii" Open'era niż do poszukiwaczy viralowych hitów, chociaż zdecydowanie młodsze od The Cure czy Nicka Cave'a.

Idles to zespół wciąż utożsamiany głównie z fanami muzyki alternatywnej, chociaż przebijają się do głównego nurtu - między innymi dzięki ostatniej współpracy z Florence Welch. Na Open'erze wystąpią po raz drugi. Wcześniej w Polsce pojawili się też na OFF Festivalu (do czego jeszcze wrócę) oraz Inside Seaside.

Halsey z kolei to gwiazda pop, którą doceniają zarówno millenialsi, jak i zetki. Na rynku zaistniała w 2012 roku, a na koncie swoich współprac ma takie osoby jak Trent Reznor (znany z Nine Inch Nails) czy Justin Timberlake i Pharrell Williams, słuchani przede wszystkim przez osoby po 35. roku życia. 

Clipse to rapowy duet, który powraca z nową płytą po 15 latach - to chyba mówi samo za siebie.

Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
"Musiałem". Postrzelony w brzuch zawodnik wrócił do szpitala
Najnowsze
Auto dachowało
Auto dachowało, ranny kierowca trafił do szpitala
Szczecin
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany dla pracowników. "To byłby prawdziwy przewrót kopernikański"
BIZNES
Ocieplenie i odwilż
Idzie zmiana. "Zimowy epizod przejdzie do historii"
METEO
Wypadek pod Warszawą
Zderzenie pod Warszawą, ranni byli zakleszczeni w aucie
WARSZAWA
Do katastrofy śmigłowca Robinson R44 doszło na Podkarpaciu
Dwaj mężczyźni zginęli w katastrofie śmigłowca. Byli ze sobą spokrewnieni
Rzeszów
imageTitle
Poranne problemy w Ruce. Kwalifikacje odwołane
EUROSPORT
Pożar wieżowców w Hongkongu
146 ofiar śmiertelnych pożaru wieżowców w Hongkongu
Świat
Seniorka została odnaleziona w stawie w Nowym Lublińcu
Zaginioną seniorkę odnaleźli w stawie
Rzeszów
Śmiertelny wypadek w Krzywiźnie
Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie, nie żyje 66-latek
Opole
Black Friday
Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord
BIZNES
noworosyjsk port rosja shutterstock_1991073257
Ukraińcy atakują kluczowy port. Kazachstan grozi konsekwencjami
Świat
imageTitle
Inter Miami zagra o mistrzostwo. Messi wyprzedził Puskasa
EUROSPORT
Rowery Veturilo
Rowery Veturilo znikają z ulic. Kończy się tegoroczny sezon
WARSZAWA
Donald Tusk
Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera
BIZNES
imageTitle
Przełamanie Mavericks. Bohaterem fenomenalny 18-latek
EUROSPORT
Świerk pospolity (Picea abies)
Zagrażają im korniki. Za 10 lat może ich tu nie być
METEO
Na miejscu była policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się z partnerką i półtorarocznym dzieckiem. Policja weszła siłowo do mieszkania
Kraków
imageTitle
Perfekcyjny bilans. O której dziś drugi mecz Polek na mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Ty śpisz, a mózg? Zwalnia, przyspiesza i sprząta
Śpij długo i głęboko. Mózg ci podziękuje
"BYŁ SOBIE MÓZG"
imageTitle
Niecodzienny obrazek po meczu Barcelony. "Niepokojąca rozmowa"
EUROSPORT
Kontrowersyjna kampania w transporcie publicznym
W miejskiej kampanii pasażer z głową świni jest otyły, brudny i je. Organizacje społeczne interweniują
WARSZAWA
Mgła, wczesna jesień, poranek, zamglenie, Polska
Gdzie wciąż zalegają mgły i pada marznący deszcz
METEO
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
BIZNES
Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Uszkodzona słynna świątynia. "Ludzie są pełni żalu i smutku"
METEO
Rosyjski pocisk RS-28 Sarmat (test z 20.04.2022)
Potężna broń Putina znów zawiodła. "Eksplodowała podczas testów"
Świat
Śmiertelny wypadek w powiecie garwolińskim
Uderzył w barierki, zginął na miejscu
WARSZAWA
Prezydent RP Karol Nawrocki
Nawrocki zmienia plany. Odwołuje spotkanie z Orbanem
Polska
27 min
Donald Tusk marsz 4. czerwca
Premiera"Ale my nie mamy tysiąca Tusków". Co teraz mówią ci, którzy za premierem krzyczeli najgłośniej?
Czarno na białym
Zakaz handlu w niedziele
Dwie duże zmiany w zakazie handlu
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica