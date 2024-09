W niedzielę podczas 81. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji na czerwonym dywanie pojawił się George Clooney wraz z żoną Amal Clooney. Gdy para pozowała do zdjęć, jeden z fotografów przewrócił się, na co natychmiast zareagował hollywoodzki aktor. Gwiazdor podbiegł do mężczyzny, pomógł mu wstać, a następnie upewnił się, czy nic mu się nie stało. Fotograf szybko powrócił do robienia zdjęć gwiazdorskiej parze. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery, a zachowanie Clooneya zostało docenione w mediach społecznościowych.