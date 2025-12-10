Kolejny kraj dołącza do bojkotu Eurowizji

Bazylea przygotowuje się do Eurowizji 2025 Źródło: Reuters

Izraelski nadawca publiczny KAN ogłosił w ubiegłym tygodniu, że reprezentant tego kraju weźmie udział w konkursie Eurowizji organizowanym w 2026 roku w Wiedniu. Wcześniej członkowie Europejskiej Unii Nadawców (EBU) postanowili, że nie będą głosować nad udziałem Izraela - tym samym dopuszczając kraj do konkursu. Bezpośrednio po ogłoszeniu tej decyzji holenderski nadawca publiczny Avrotros poinformował o wycofaniu się z konkursu, który przyciąga co roku miliony widzów na całym świecie. Analogiczne decyzje podjęli nadawcy z Irlandii, Hiszpanii i Słowenii.

W środę do tej grupy dołączyła Islandia, a konkretnie nadawca publiczny RUV. "Udział izraelskiego nadawcy publicznego, KAN, w konkursie wywołał podziały wśród członków Europejskiej Unii Nadawców (EBU) i opinii publicznej" - uzasadniał w oświadczeniu islandzki nadawca. Również w środę swoją decyzję w sprawie udziału w konkursie ogłosiła Telewizja Polska, informując, że polska reprezentacja pojawi się w maju w Austrii, gdzie odbędą się półfinały oraz finał.

Eurowizja 2026 - kontrowersje wokół udziału Izraela

Eurowizja, która podkreśla swoją neutralność polityczną, już wcześniej spotkała się z krytyką w związku z udziałem Izraela, a Hiszpania, Irlandia, Słowenia, Islandia i Holandia groziły wycofaniem się, jeśli sytuacja się powtórzy. Przeciwną postawę przyjęły natomiast Niemcy, które ogłosiły w październiku, że nie wezmą udziału w konkursie, jeśli Izrael zostanie wykluczony.

Austria, organizator konkursu w 2026 roku, apelowała do tych krajów, by nie bojkotowały imprezy. Minister spraw zagranicznych Beate Meinl-Reisinger stwierdziła, że ​​Eurowizja i sztuka w ogóle "nie są odpowiednimi obszarami do nakładania sankcji".

Izrael zajął drugie miejsce w ostatnim Konkursie Piosenki Eurowizji w maju, a jego reprezentantka Juwal Rafael otrzymała największą łączną liczbę głosów publiczności. Po uwzględnieniu głosów jurorów zwycięzcą została jednak Austria.

Dlaczego Izrael bierze udział w Eurowizji?

Jak czytamy na oficjalnej stronie organizatorów, "Konkurs Piosenki Eurowizji jest otwarty dla wszystkich członków Europejskiej Unii Nadawców (EBU), która zrzesza nadawców z całej Europy oraz Bliskiego Wschodu".

Choć Izrael nie leży geograficznie w Europie, jego nadawca publiczny KAN od 1957 roku jest członkiem EBU, co umożliwia jego reprezentantom start w Eurowizji. Po raz pierwszy Izrael wziął udział w konkursie w 1973 roku. Dotychczas wygrał go cztery razy.

