Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Kolejny kraj dołącza do bojkotu Eurowizji

Væb "Róa" (Islandia)
Bazylea przygotowuje się do Eurowizji 2025
Źródło: Reuters
Powiększa się lista krajów, które nie wystawią swojego reprezentanta w przyszłorocznej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Do Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii dołączył właśnie kolejny kraj. Powodem jest udział w konkursie Izraela.

Izraelski nadawca publiczny KAN ogłosił w ubiegłym tygodniu, że reprezentant tego kraju weźmie udział w konkursie Eurowizji organizowanym w 2026 roku w Wiedniu. Wcześniej członkowie Europejskiej Unii Nadawców (EBU) postanowili, że nie będą głosować nad udziałem Izraela - tym samym dopuszczając kraj do konkursu. Bezpośrednio po ogłoszeniu tej decyzji holenderski nadawca publiczny Avrotros poinformował o wycofaniu się z konkursu, który przyciąga co roku miliony widzów na całym świecie. Analogiczne decyzje podjęli nadawcy z Irlandii, Hiszpanii i Słowenii.

W środę do tej grupy dołączyła Islandia, a konkretnie nadawca publiczny RUV. "Udział izraelskiego nadawcy publicznego, KAN, w konkursie wywołał podziały wśród członków Europejskiej Unii Nadawców (EBU) i opinii publicznej" - uzasadniał w oświadczeniu islandzki nadawca. Również w środę swoją decyzję w sprawie udziału w konkursie ogłosiła Telewizja Polska, informując, że polska reprezentacja pojawi się w maju w Austrii, gdzie odbędą się półfinały oraz finał.

OGLĄDAJ: Skandal czy nowy początek? To głosowanie może zmienić historię światowego konkursu
pc

Skandal czy nowy początek? To głosowanie może zmienić historię światowego konkursu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Eurowizja 2026 - kontrowersje wokół udziału Izraela

Eurowizja, która podkreśla swoją neutralność polityczną, już wcześniej spotkała się z krytyką w związku z udziałem Izraela, a Hiszpania, Irlandia, Słowenia, Islandia i Holandia groziły wycofaniem się, jeśli sytuacja się powtórzy. Przeciwną postawę przyjęły natomiast Niemcy, które ogłosiły w październiku, że nie wezmą udziału w konkursie, jeśli Izrael zostanie wykluczony.

Austria, organizator konkursu w 2026 roku, apelowała do tych krajów, by nie bojkotowały imprezy. Minister spraw zagranicznych Beate Meinl-Reisinger stwierdziła, że ​​Eurowizja i sztuka w ogóle "nie są odpowiednimi obszarami do nakładania sankcji".

Izrael zajął drugie miejsce w ostatnim Konkursie Piosenki Eurowizji w maju, a jego reprezentantka Juwal Rafael otrzymała największą łączną liczbę głosów publiczności. Po uwzględnieniu głosów jurorów zwycięzcą została jednak Austria.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Cztery kraje bojkotują Eurowizję

Cztery kraje bojkotują Eurowizję

Świat
Gołe pośladki przed ołtarzem. Archidiecezja przeprasza za Lunę

Gołe pośladki przed ołtarzem. Archidiecezja przeprasza za Lunę

WARSZAWA

Dlaczego Izrael bierze udział w Eurowizji?

Jak czytamy na oficjalnej stronie organizatorów, "Konkurs Piosenki Eurowizji jest otwarty dla wszystkich członków Europejskiej Unii Nadawców (EBU), która zrzesza nadawców z całej Europy oraz Bliskiego Wschodu".

Choć Izrael nie leży geograficznie w Europie, jego nadawca publiczny KAN od 1957 roku jest członkiem EBU, co umożliwia jego reprezentantom start w Eurowizji. Po raz pierwszy Izrael wziął udział w konkursie w 1973 roku. Dotychczas wygrał go cztery razy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Udostępnij:
TAGI:
IslandiaEurowizjaMuzyka
Czytaj także:
Pasażerka autobusu została pogryziona przez psa (zdjęcie ilustracyjne)
W przedświąteczne weekendy więcej autobusów
WARSZAWA
Tramwaj do Wilanowa
Jest zielone torowisko, na zieloną falę jeszcze poczekamy
Piotr Bakalarski
Sophie Kinsella
Nie żyje autorka książkowych bestsellerów. "Nasze serca pękają"
Świat
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Szczyt w sprawie Ukrainy z udziałem "kilkunastu przywódców"
Świat
imageTitle
Shoot i out. Baranowski szybko wyeliminowany
EUROSPORT
Zniszczony most w Tuz Khurmatu
Pod naporem wody runęła część mostu
METEO
karp karpie shutterstock_2100535291
Ratusz zawiesił komunikat w sprawie karpi. "Przykro nam"
Bartłomiej Plewnia
shutterstock_2686810713
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"
Łukasz Figielski
imageTitle
Zdobyła trzy medale na jednej imprezie, ale to za mało. "Marzenia mam jeszcze większe"
EUROSPORT
komputer, podatki, płatność, bankowość, cyberbezpieczeństwo
Zmiany w PIT. Senat dał zielone światło
BIZNES
obiad kolacja restauracja jedzenie shutterstock_1191840604
Zna ją każdy. UNESCO doceniła nie tylko smak
Świat
Panorama współczesnego Pekinu
Zakazane chipy miały trafiać do Chin
BIZNES
49-latkowi grozi do pięciu lat więzienia
Miał ponad 40 tysięcy plików z treściami pedofilskimi
WARSZAWA
otylosc nadwaga shutterstock_2107511753
Niepokojące wyniki badań: 99 procent dzieci śpi zbyt krótko, co trzecie ma nadwagę
Zdrowie
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii
Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii. W mocy specjalny alert
METEO
Miś na przemyskim rynku
Zimowe ozdoby w Przemyślu, w komentarzach burza o niebieski szalik misia
Rzeszów
W piwnicy zamiast przetworów ukrywał narkotyki
Sprawdzili piwnicę, to nie były przetwory na zimę
WARSZAWA
Szymon Hołownia
Mamy dwie odpowiedzi z ONZ w sprawie potencjalnej pracy Hołowni
Świat
shutterstock_2152820977
Skandal w banku spermy. Niektóre dzieci zmarły 
Zdrowie
Kanał doprowadzający wodę do EC siekierki
Co zabiło setki ryb przy elektrociepłowni? Są pierwsze ustalenia
Dariusz Gałązka
O. Tadeusz Rydzyk wchodzi do siedziby Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie
Ojciec Tadeusz Rydzyk przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o jego fundację
Rzeszów
Hulajnoga (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zakrwawioną twarz, ledwo stał na nogach
WARSZAWA
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Kreml zadowolony ze słów Trumpa o Ukrainie
Świat
19-latkowi grozi dożywocie
Śmiertelne postrzelenie seniorki. Zatrzymany 92-latek
Kraków
Wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy
Zderzenie dwóch ciężarówek na autostradzie
Katowice
samolot airbus shutterstock_2151257993
Musieli uziemić część samolotów. Gigant zakończył akcję serwisową
BIZNES
Awionetka lądująca na autostradzie
Samolot uderzył w samochód na autostradzie. Nagranie
Świat
Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Zmieniają projekt tunelu, by mogli nim jeździć rowerzyści
Magdalena Gruszczyńska, Piotr Bakalarski
imageTitle
Otrzymali zgodę. Zawodnicy z Rosji i Białorusi powalczą o igrzyska
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Sąd oddalił dwa wnioski prokuratury w sprawie majątku Zbigniewa Ziobry
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica