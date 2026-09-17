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Kultura i styl

Nadawca publiczny kolejny raz zbojkotuje Eurowizję

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Noam Bettan - reprezentant Izraela (Eurowizja 2026)
Eurowizja 2026. Przygotowania do konkursu w Wiedniu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/PAP
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Stacja RTE informuje, że Irlandia nie weźmie udziału w kolejnym Konkursie Piosenki Eurowizji, nie zamierza też go transmitować. Jako powód podano sytuację w Strefie Gazy.

Irlandia, która brała udział w konkursie Eurowizji od 1965 roku i wygrała go siedem razy, już drugi raz z rzędu wycofuje się z udziału w tym najbardziej znanym europejskim konkursie piosenki. Nie wystartowała również w tegorocznej edycji - w Wiedniu, po tym, jak Europejska Unia Nadawców (EBU) potwierdziła, że weźmie w nim udział ​​izraelski nadawca publiczny.

Irlandzki nadawca stwierdził w czwartkowym oświadczeniu, że jego stanowisko w sprawie udziału "pozostaje niezmienne", powołując się na sytuację w Strefie Gazy, gdzie ciągle giną ludzie i trwa kryzys humanitarny. Dodaje też, że jest "głęboko zaniepokojony" uniemożliwianiem niezależnym dziennikarzom zagranicznym dostępu do Strefy Gazy - pisze portal RTE (Raidió Teilifís Éireann).

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Kolejny kraj bojkotuje Eurowizję

Wcześniej podobną decyzję podjął holenderski nadawca telewizyjny Avrotros, a jego decyzja również związana była z udziałem Izraela w tym wydarzeniu. Do zapowiedzi bojkotu doszło mimo ostatniej decyzji EBU, która ogłosiła w sierpniu zmianę w regulaminie, zgodnie z którą gospodarzem konkursu nie będzie mógł być kraj zaangażowany w konflikt zbrojny. "Zmiany ogłoszone niedawno przez Europejską Unię Nadawców nie dają wystarczającej pewności, że niezależny i neutralny charakter Konkursu Piosenki Eurowizji został przywrócony" - głosiło oświadczenie Avrotros.

Noam Bettan - reprezentant Izraela (Eurowizja 2026)
Noam Bettan - reprezentant Izraela (Eurowizja 2026)
Źródło zdjęcia: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/PAP

Z udziału w ostatniej edycji konkursu - poza Holandią i Irlandią - wycofały się także Islandia, Hiszpania i Słowenia. Portal Euronews podsumowywał, że w 2026 roku konkurs oglądało 131 milionów widzów, o 35 milionów mniej niż w roku poprzednim.

Przyszłoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 11-15 maja w bułgarskim mieście Burgas nad Morzem Czarnym. EBU nie ogłosiła jeszcze ostatecznej listy krajów, które wezmą w niej udział - pisze RTE.

Źródło: RTE
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Tagi:
EurowizjaMuzykaIrlandiaIzrael
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