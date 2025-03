W 2025 roku Eurowizja odbędzie się w szwajcarskiej Bazylei Źródło: Archiwum Reutera

Półfinały 69. Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowano na 13 i 15 maja, zaś wielki finał na 17 maja. Organizatorzy konkursu przedstawili właśnie kolejność, w jakiej wystąpią reprezentanci poszczególnych krajów w półfinałach. Kiedy wystąpi Justyna Steczkowska?

O tym, kto wystąpi w pierwszym, a kto w drugim półfinale tegorocznej Eurowizji, wiedzieliśmy już wcześniej. W czwartek organizatorzy ujawnili, w jakiej kolejności wystąpią artyści. Pierwszy półfinał 13 maja otworzy występ islandzkiego duetu Væb z piosenką "RÓA". Jako druga zaprezentuje się Justyna Steczkowska z utworem "GAJA". Następnie na scenie w szwajcarskiej Bazylei staną kolejno reprezentanci Słowenii, Estonii, Hiszpanii, Ukrainy, Szwecji, Portugalii, Norwegii, Belgii, Włoch, Azerbejdżanu, San Marino, Albanii, Holandii, Chorwacji, Szwajcarii oraz Cypru.

Eurowizja - kto wystąpi w finale

W pierwszym półfinale wystąpią reprezentanci 15 krajów, w drugim - 16. Jako pierwsza w drugim półfinale 15 maja zaprezentuje się Australia, następnie Czarnogóra, Irlandia, Łotwa, Armenia, Austria, Wielka Brytania, Grecja, Litwa, Malta, Gruzja, Francja, Dania, Czechy, Luksemburg, Izrael, Niemcy, Serbia i Finlandia.

ZOBACZ TEŻ: Kult przekłada koncerty. "Pogorszenie się stanu zdrowia Kazika"

Reprezentanci sześciu krajów, którzy wystąpią w półfinałach, mają zagwarantowany udział w finale. To Szwajcaria, która jest organizatorem konkursu oraz Hiszpania, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Francja, które należą do tzw. wielkiej piątki. Finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowano na 17 maja.

Justyna Steczkowska na Eurowizji

Justyna Steczkowska zagwarantowała sobie udział w Eurowizji, plasując się na pierwszym miejscu finału polskich preselekcji do konkursu. Piosenkarka otrzymała 39,32 proc. głosów widzów. Drugie miejsce zajęła piosenka "Lusterka" duetu Swada i Niczos (23,69 proc. głosów), a ostatnie miejsce na podium przypadło balladzie "Hold The Light by" Dominika Dudka (13,94 proc.). Rok wcześniej Polskę na Eurowizji reprezentowała Luna z utworem "The Tower". Nie awansowała do finału.

Justyna Steczkowska Źródło: FOTON/PAP

ZOBACZ TEŻ: "All I Want for Christmas is You" plagiatem? Orzeczenie sądu