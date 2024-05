Eurowizja 2024 - czyli 68. Konkurs Piosenki Eurowizji - już po pierwszym półfinale. O dziesięć miejsc w sobotnim koncercie konkurowało 15 piosenek. Tegoroczna polska reprezentantka Luna z utworem "The Tower" nie awansowała do finału.

Tegoroczna Eurowizja oficjalnie rozpoczęła się w niedzielę, 5 maja, kiedy to na tradycyjnym już Turkusowym Dywanie pojawiły się reprezentacje 37 krajów. 68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się po raz siódmy w Szwecji, tym razem po zeszłorocznym zwycięstwie piosenki "Tatoo" Loreen. Po raz trzeci w historii konkurs zawitał do Malmö.

Polskę po raz pierwszy na Eurowizji reprezentowała Edyta Górniak, która z piosenką "To nie ja" w 1994 roku zajęła drugie miejsce. Był to jak dotąd najlepszy wynik polskich artystów. Siódme miejsce w 2003 roku zajęła grupa Ich Troje, a w 2016 Michał Szpak z piosenką "Color of Your Love" znalazł się na ósmym miejscu. Ubiegłoroczna reprezentantka Polski Blanka zajęła 19. miejsce.