Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Niezapomniane momenty z gali rozdania "telewizyjnych Oscarów"

Nate Bargatze podczas 77. gali rozdania nagród Emmy
Przygotowania do gali Emmy 2025
Źródło: Reuters
Zaskakujące rozstrzygnięcia, historyczne triumfy, przejmujące przemowy, mocne żarty i owacje na stojąco. Podczas 77. gali rozdania nagród Primetime Emmy 2025, znanych również jako "telewizyjne Oscary", nie zabrakło emocji. Co zapamiętamy z niedzielnego wieczoru?
Kluczowe fakty:
  • W historii nagród zapisał się m.in. 15-letni Owen Cooper, który został najmłodszym aktorem kiedykolwiek nagrodzonym w męskich kategoriach.
  • Najlepszym serialem dramatycznym okazał się "The Pitt".
  • Wielki aplauz wzbudził Steven Colbert, którego popularny program wkrótce zostanie zdjęty z anteny. Satyryk nawiązał do sprawy ze sceny.
  • Owacje zbierali nie tylko zdobywcy statuetek, ale i prowadzący galę Nate Bargatze.

Na gali zorganizowanej w Peacock Theater w Los Angeles Amerykańska Akademia Telewizyjna przyznała nagrody w 26 głównych kategoriach za produkcje wyemitowane od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025. Wielkim triumfatorem okazał się satyryczno-komediowy serial o środowisku filmowym "Studio" Setha Rogena, który zdobył 13 statuetek, co stanowi rekord dla pojedynczego sezonu serialu komediowego.

Wśród produkcji nominowanych w kategorii najlepszy serial dramatyczny najlepszy okazał się "The Pitt" (dostępny jest na platformie HBO Max) o pracy na oddziale ratunkowym w Pittsburghu. Odtwórca jednej z głównych ról, Noah Wyle, zdobył statuetkę dla najlepszego aktora.

"Telewizyjne Oscary" przyznane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Telewizyjne Oscary" przyznane

Tomasz-Marcin Wrona

Stracił program, dostał owacje

Wśród gwiazd przyjętych owacjami na stojąco w Peacock Theater był Steven Colbert, nagrodzony za swój program "The Late Show with Stephen Colbert" w kategorii najlepszego talk show. Jeszcze przed odebraniem nagrody komik pojawił się na scenie, by przedstawić nominowanych do nagrody dla najlepszego aktora w serialu komediowym. - Skoro już mam waszą uwagę: czy ktoś szuka rąk do pracy? Mam tu dziś 200 świetnie wykwalifikowanych kandydatów, którzy będą dostępni w czerwcu - rzucił Colbert, wywołując śmiech zebranych. - Przyniosłem też CV, ale nie miałem okazji zaktualizować zdjęcia - dodał, wyciągając starą fotografię. Komik nawiązał w ten sposób do ogłoszonej w lipcu decyzji telewizji CBS o zdjęciu z anteny "The Late Show with Stephen Colbert" w przyszłym roku.

- Czasami dopiero wtedy, gdy czujesz, że możesz coś stracić, zdajesz sobie sprawę, jak bardzo to kochasz. Nigdy nie kochałem swojego kraju tak mocno jak teraz. Niech Bóg błogosławi Amerykę. Bądźcie silni i odważni, a jeśli winda próbuje was zabrać w dół, zaszalejcie i wybierzcie wyższe piętro - mówił Colbert w niedzielny wieczór, wywołując aplauz.

"The Late Show with Stephen Colbert" (najlepszy talk show)
"The Late Show with Stephen Colbert" (najlepszy talk show)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Najmłodszy zdobywca nagrody

W historii zapisał się także Owen Cooper, 15-letni aktor doceniony za rolę w "Dojrzewaniu" (kategoria "Najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny"). Cooper jest najmłodszym aktorem kiedykolwiek nagrodzonym w męskich kategoriach.

Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa)
Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Historyczna statuetka

Gromkie brawa wzbudziła również przemowa Tramella Tillmana. Aktor triumfował w kategorii "Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny" za rolę w "Rozdzieleniu" i tym samym zapisał się w historii jako pierwszy czarnoskóry mężczyzna, który został nagrodzony w tej kategorii. Po odebraniu statuetki podziękował "pierwszej trenerce aktorstwa", jak określił swoją matkę, która siedziała na widowni. 

Sukces gwiazdy "Ktoś, gdzieś"

Uwagę mediów przykuła nagroda dla Jeffa Hillera w kategorii "Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy". Branżowy portal Deadline ocenił, że sukces 49-letniej gwiazdy serialu "Ktoś, gdzieś" był "bardzo mało prawdopodobny", biorąc pod uwagę, że wśród nominowanych był również Harrison Ford ("Terapia bez trzymanki") oraz Ike Barinholtz ("Studio"). Sam Hiller w rozmowie z USA Today przyznał, że nagrodę otrzymał po 30 latach starań, a niedzielna gala Emmy była pierwszą, w której wziął udział. Nigdy wcześniej nie był też nominowany do tej nagrody. Trzy sezony serialu "Ktoś, gdzieś" dostępne są w HBO Max.

Debiut w roli prowadzącego

Aplauz gwiazd zgromadzonych w Los Angeles zbierali nie tylko zdobywcy statuetek, ale i prowadzący galę Nate Bargatze. Aktor i komik ogłosił, że każde przekroczenie 45 sekund w przemówieniach zwycięzców będzie skutkowało odjęciem kwoty z darowizny dla organizacji charytatywnej Boys & Girls Clubs of America. Seth Rogen skrócił swoją mowę, dzięki czemu pula zwiększyła się o 6 tys. dolarów.

Bargatze rozśmieszał publiczność między innymi żartując ze współczesnej telewizji w przebraniu wynalazcy i pioniera telewizji Philo Farnswortha. W krókim skeczu streaming określił jako "nowy sposób na utratę pieniędzy". "Komik szybko udowodnił, że CBS słusznie wybrało go na gospodarza" - ocenił portal Deadline po rozdaniu nagród.

Nate Bargatze podczas 77. gali rozdania nagród Emmy
Nate Bargatze podczas 77. gali rozdania nagród Emmy
Źródło: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Podziękowania na notatkach z terapii

Cristin Milioti, gwiazda serialu "Pingwin", która triumfowała w kategorii "Najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny", skradła show przyznając, że napisała swoją mowę z podziękowaniami na odwrocie notatek z terapii. Aktorka nie była nigdy wcześniej nominowana do Emmy. Serial "Pingwin" można obejrzeć na platformie HBO Max.

Platforma HBO Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
1 godz 6 min
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji

Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji

Piotr Jacoń
Zbliża się święto polskiego kina. To oni zdecydują o zwycięzcach

Zbliża się święto polskiego kina. To oni zdecydują o zwycięzcach

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: NBC News, Deadline, USA Today, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Udostępnij:
TAGI:
SerialTelewizjaUSAHBO Max
Czytaj także:
imageTitle
"Złamane serce" Brytyjki. Miała walczyć o medal, skończyła z płaczem i na wózku
Najnowsze
Poważny wypadek na trasie Jawor–Strzegom
Ratowali życie rannym w wypadku. Nagle pojawił się dron
Wrocław
Złodziej Lexusa
Podejrzany o kradzież samochodu Tusków trafił do aresztu
Trójmiasto
imageTitle
Iga Świątek wspiera młodych sportowców. Ruszył program stypendialny mistrzyni
EUROSPORT
Zderzenie dwóch aut w Tarczynie
Pijany kierowca bez uprawnień i dwie kolizje. Policjantom powiedział, że "uczy się jeździć"
WARSZAWA
Do Polski wkracza klin ciepła znad Afryki - prognoza temperatury po południu 20 września
"Szalona dynamika pogody". Od 30 stopni do przymrozków
Arleta Unton-Pyziołek
Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki
"Halo, proszę wyjść stamtąd!". Oszust przegoniony dzięki kamerze
Poznań
imageTitle
Dwaj polscy koszykarze wśród najlepszych graczy EuroBasketu
EUROSPORT
GettyImages-1258349445
Awaria sytemu Starlink. Problemy na "całej linii frontu"
BIZNES
Mikoła Statkiewicz przy granicy z Litwą
Statkiewicz "odnalazł się" w "najgorszym miejscu do odbycia kary"
Świat
15 min
1209_cnb_rok_powodz
PremieraSłyszą, że są głupi, że niczego się nie nauczyli. Jak wygląda ich życie rok od "wtedy"?
Czarno na białym
Stronie Śląskie, 15.09.2025
Miasto to nadal "wielki plac budowy", mieszkańcy mają "traumatyczne spojrzenie na kwestię pogody"
Wrocław
Waldemar Żurek
Żurek: "będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". To możliwe?
Jan Kunert
Donald Tusk
"To są nasze pieniądze". Zapowiedź premiera
BIZNES
Zderzenie dwóch motocykli w gminie Jastrzębia
Zderzenie dwóch motocyklistów. Jeden z nich nie przeżył
WARSZAWA
Zderzenie dwóch ciężarówek na A4
"Najechał na tył drugiej ciężarówki". Zderzenie i utrudnienia na autostradzie
Katowice
Serwal sawannowy w polskim lesie
"Widziano serwala sawannowego. To nie żart". Leśnicy apelują
Wrocław
imageTitle
Wielki sukces i spore pieniądze. Polak wygrał chiński turniej
EUROSPORT
Najwyższy budynek stoi po przeciwległej stronie pomnika z osiołkami
Ratusz wróci na rynek, ludzie nad jezioro. Były dziennikarz wprowadza nowe porządki
Filip Czekała
Amfetamina (zdjęcie ilustracyjne)
FBI spalało narkotyki w schronisku. "Zespół i zwierzęta wystawione na kontakt z metamfetaminą"
Świat
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Rosyjskie drony i "wstępne raporty". Na pełną wersję jeszcze poczekamy
Polska
Policja oddała strzały w kierunku agresora (zdj. ilustracyjne)
Potrącenie przed domem weselnym. Nie żyje 36-latek
Rzeszów
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
Tak rosną ceny w Polsce
BIZNES
imageTitle
"Czasami najtrudniejsza walka toczy się w umyśle". Świat boksu żegna Hattona
EUROSPORT
Wybory samorządowe w Nadrenii-Westfalii w Dortmundzie
Skrajna prawica rośnie w siłę. AfD potroiło notowania w kluczowym landzie
Świat
Zorza w Dębkach
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
METEO
shutterstock_2021203424
Tylko nie "królujące węglowodany". Co zapakować do szkolnego lunchboxa?
Anna Bielecka
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
"Wojna osiągnęła kolejny punkt zwrotny"
Świat
imageTitle
Świątek wciąż drugą rakietą świata. Duży spadek Fręch
EUROSPORT
imageTitle
Kolejna życiówka. Majchrzak nawet nie grał, a i tak awansował w rankingu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica