Eminem walczy z firmą produkującą akcesoria plażowe

Eminem
Eminem u boku Dr. Dre, który odsłonił gwiazdę na Alei Gwiazd w Hollywood
Amerykański raper Eminem podjął kroki prawne przeciwko Swim Shady - australijskiej firmie produkującej akcesoria plażowe - twierdząc, że jej nazwa jest zbyt podobna do jego pseudonimu Slim Shady.

Firma Swim Shady na początku tego roku złożyła w USA wniosek o rejestrację znaku towarowego "Swim Shady", który następnie został jej przyznany. "Niedługo potem zespół Eminema złożył wniosek o unieważnienie tego znaku towarowego". Sprawę opisał we wtorek m.in. portal BBC.

Raper uważa, że nazwa Swim Shady może wprowadzać w błąd sugerując, że jest on związany z firmą. Jego wniosek wpłynął do amerykańskiego urzędu patentowego i znaków towarowych (USPTO). Zgodnie z amerykańskim prawem australijska firma musi odnieść się do wniosku do przyszłego tygodnia. 

Eminem nie chce skojarzeń z firmą

53-letni obecnie Eminem (właściwie Marshall B Mathers III) zdobył popularność, gdy w 2000 roku wydał singiel "The Real Slim Shady", który przyniósł mu nagrodę Grammy za najlepszy solowy występ rapowy. Prawnicy amerykańskiego rapera twierdzą, że tytuł hitu stał się "charakterystyczny i znany" i że kojarzy się wyłącznie z karierą gwiazdora.

Powołując się na dokumenty sądowe BBC, podaje, że Eminem zarejestrował nazwę Slim Shady jako znak towarowy w Stanach Zjednoczonych w 1999 roku wraz z wydaniem albumu o tym samym tytule. Ale w Australii złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego Slim Shady dopiero w styczniu 2025 roku - blisko półtora roku po tym, jak firma Swim Shady zarejestrowała swoją nazwę w tym kraju.

Eminem
Eminem
Źródło: Kevin C. Cox/Getty Images

Firma zapowiada obronę "cennej własności"

Firma oświadczyła w komunikacie dla brytyjskiego nadawcy, że będzie "bronić swojej cennej własności intelektualnej". "Swim Shady to australijska firma, która powstała, by produkować stylowe i skuteczne parasole przeciwsłoneczne oraz inne artykuły chroniące przed ostrym australijskim słońcem" - czytamy w komunikacie. Firma dodała w nim, że nie może komentować sprawy ze względu na toczące się postępowanie sądowe.

Swim Shady ma w swojej ofercie przenośne parasole plażowe, torby na stroje kąpielowe, spodenki kąpielowe i inne akcesoria plażowe. Angielskie "slim" oznacza "szczupły", "swim" - "pływać", natomiast "shady" w zależności od kontekstu może oznaczać "zacieniony" lub "szemrany".

Martyna Nowosielska-Krassowska

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: BBC, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Kevin C. Cox/Getty Images

