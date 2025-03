Nie żyje Emilie Dequenne. Miała 43 lata

Emilie Dequenne Źródło: Reynaud Julien/APS-Medias/Abaca/PAP

Nie żyje aktorka Emilie Dequenne, której sławę i nagrodę na festiwalu w Cannes przyniosła główna rola w dramacie "Rosetta" w reżyserii braci Dardenne. Ostatnio zagrała m.in. w "Nie martw się, nic mi nie jest". Film obecnie można obejrzeć na ekranach polskich kin. Belgijka zmarła z powodu rzadkiego nowotworu kory nadnerczy.

Emilie Dequenne zmarła w niedzielę w jednym ze szpitali w Paryżu - poinformowała rodzina belgijskiej aktorki. Przyczyną śmierci 43-latki był nowotwór kory nadnerczy. Aktorka poinformowała opinię publiczną o chorobie w październiku 2023 roku. To rzadki typ nowotworu złośliwego, szacuje się, że rocznie dotyka jedną na milion osób.

4 lutego, w jednym z ostatnich swoich postów na Instagramie, Dequenne nawiązała do swojej walki z rakiem. "Dziś Światowy Dzień Walki z Nowotworem. Prawie o tym zapomniałem, bo dzisiaj wychodzę ze szpitala po 13 dniach. Cóż to była za ciężka walka! I nie wybieramy jej. Samo napisanie tych kilku słów jest dla mnie ogromnym wysiłkiem" - pisała.

Emilie Dequenne urodziła sie w 1981 roku w miejscowości Beloeil w Belgii. W 1999 roku zaledwie 17-letnia wtedy Dequenne za rolę w filmie "Rosetta" w reżyserii braci Dardenne zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej na festiwalu filmowym w Cannes.

Rola impulsywnej dziewczyny, mieszkającej z matką alkoholiczką, gotowej na wszystko, aby zdobyć pracę, zapoczątkowała karierę Emilie Dequenne. W kolejnych latach występowała główne we francuskojęzycznych filmach. Dużą popularność przyniosły jej role w filmach "Nasze dzieci", "Braterstwo wilków" czy "Nie martw się, nic mi nie jest" (obecnie na ekranach polskich kin).

Dequenne gościła na festiwalu w Cannes w 2024 roku, by uczcić 25. rocznicę swojego triumfu na nim, a także promować anglojęzyczny horror "Dzień ostateczny", w którym przypadła jej główna rola. Był to ostatni film, w którym zagrała, zanim choroba zmusiła ją do przerwania pracy.

