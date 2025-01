Elton John już prawie nie widzi. I żartuje z tego na scenie

Wśród plejady gwiazd, które wręczały w tym roku Złote Globy, znalazł się duet Elton John-Brandi Carlile. Dla legendarnego piosenkarza było to pierwsze publiczne wydarzenie, w którym wziął udział w ostatnich tygodniach. Zanim otworzył kopertę ze zwycięzcą kategorii najlepsza muzyka, odniósł się do informacji na temat stanu jego zdrowia. I zażartował.

Złote Globy 2025 przeszły do historii. Tradycyjnie, organizatorzy gali zaprosili tłum sław do ogłaszania zwycięzców w poszczególnych kategoriach. To, do kogo trafił Złoty Glob w kategorii najlepsza muzyka, ogłosili Elton John oraz Brandi Carlile.