Nagrody dla dziennikarzy TVN24

"Ocalałe" w reżyserii Piotra Szymanka i Tomasza Słomczyńskiego z tvn24.pl i TVN24+ otrzymały nagrodę w kategorii Documentaries & Reports - Social Issues.

"Ocalałe" to rozmowy z kobietami, które przetrwały rosyjską niewolę. Bohaterki cyklu, cztery kobiety z Ukrainy, dają świadectwo bestialstwu, jakiego tam doświadczyły.

Ludmiła Husejnowa i Julia Dworniczenko zostały uwięzione w Doniecku jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej inwazji. Swietłana Szukajło i Larisa Zubko trafiły do więzienia w Chersoniu, gdy miasto w 2022 roku na kilka miesięcy zajęli Rosjanie.

Opowieści Ludmiły, Julii, Swietłany i Larisy dają drastyczny obraz bezwzględnego i okrutnego traktowania ukraińskich kobiet w rosyjskiej niewoli. Bicie, przemoc seksualna, upokarzanie. Rozbieranie do naga, nakaz stania od szóstej rano do dwudziestej drugiej, worek na głowie. Gwałty, rażenie prądem, topienie, głodzenie. - Wszystko to jest dla nich normalne. Gwałt dla nich nie jest problemem. Często gwałcą kobiety - powiedziała 41-letnia Julia Dworniczenko. - Zastraszają. Grożą, że zrobią coś dzieciom, bliskim. Mnie straszyli tym, że wszystko, przez co przeszłam, przydarzy się moim dzieciom i mojemu mężowi - relacjonowała w przejmującym reportażu.

"Ocalałe" zostały również nagrodzone na festiwalu Deauville Green Awards we Francji.

Z nagrodą także "Żołnierki Ukrainy"

"Żołnierki Ukrainy" w reżyserii Michała Przedlackiego, dziennikarza "Superwizjera", zostały nagrodzone w kategorii Documentaries & Reports - Current Affairs.

"Żołnierki Ukrainy" to historie ukraińskich kobiet, które stanęły do walki z rosyjskim okupantem. Miały rodziny, kariery, przyjaciół i normalne życie, ale mimo to wzięły broń do ręki. Ryzykują śmiercią, a także stykają się z uprzedzeniami ze względu na płeć, bo świat ukraińskiego wojska jeszcze do niedawna był uważany za wyłącznie męski.

Agresja Rosji na Ukrainę odcisnęła ogromne piętno na życiu ukraińskich kobiet. Kim są te, które jako ochotniczki walczą na pierwszej linii frontu za swoją i naszą wolność.

"Łowcy skór" finalistą

Seria dokumentalna "Łowcy skór" trafiła do finału w kategorii Documentaries & Reports - Investigative Report & Special Report i otrzyma certyfikat finalisty. Serial dostępny jest na platformie MAX.

"Łowcy skór" to historia makabrycznego układu pomiędzy właścicielami zakładów pogrzebowych i pracownikami pogotowia ratunkowego w Łodzi, który doprowadził do śmierci wielu pacjentów. Sanitariusze, lekarze, dyspozytorzy i kierowcy pracujący w łódzkim pogotowiu zabijali pacjentów, a następnie zarabiali na sprzedawaniu zakładom pogrzebowym informacji o ich zgonach.

W jednym z odcinków serialu "Łowcy skór" anestezjolog Ignacy Baumerg mówi: - To są opowieści z dna piekła, niezwykle trudno jest o tym mówić, ale trzeba powtarzać. Skoro się zdarzyło, to musimy o tym pamiętać.

US International Awards

US International Awards (dawniej US International Film & Video Festival) to konkurs z ponad 50-letnią tradycją, którego początki sięgają 1967 roku w Chicago. Od 2021 roku organizatorem jest Filmservice International - największy europejski organizator festiwali filmów korporacyjnych i dokumentalnych.

Obecnie konkurs powraca w nowej odsłonie - z nową nazwą, odświeżoną identyfikacją wizualną oraz nowymi kategoriami konkursowymi. Celem festiwalu jest wyróżnianie najwyższej jakości produkcji filmowych i dokumentalnych z całego świata, zarówno w sektorze przemysłowym, edukacyjnym, jak i instytucjonalnym. Konkurs jest członkiem CIFFT - Międzynarodowego Komitetu Festiwali Filmów Turystycznych (Comité International des Festivals du Film Touristique).

