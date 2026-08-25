Dolly Parton na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Getty Images

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O śmierci piosenkarki poinformował jej siostrzeniec Brian Seaver. - O nagranie tego komunikatu Dolly poprosiła mnie wiele lat temu - zanim w pełni uświadomiłem sobie, że to stanie się rzeczywistością - powiedział na nagraniu.

Piosenkarka urodziła się 19 stycznia 1946 roku w Pittman Center w stanie Tennessee. W 1971 roku wypuściła "Joshua" - pierwszy singiel, który dotarł na pierwszą pozycję amerykańskiej listy przebojów country magazynu Billboard. "Coat of Many Colors" z tego samego roku dotarł na czwartą pozycję w rankingu. W 1973 wypuściła "Jolene", który ponownie wspiął się na pierwsze miejsce listy country, a także dotarł na notowanie "Billboard Hot 100". Ten przebój był później wielokrotnie interpretowany przez innych artystów.

Dolly Parton Źródło zdjęcia: Getty Images

Parton wygrała 11 statuetek Grammy, w tym nagrodę za całokształt twórczości. Sprzedała ponad 100 milionów płyt.

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Dolly Parton nie żyje - kim była

Na przestrzeni lat piosenkarka, oprócz kariery scenicznej, prowadziła telewizyjny program rozrywkowy, występowała w filmach, a nawet stworzyła park rozrywki Dollywood - popularną atrakcję turystyczną w swoim rodzinnym stanie Tennessee.

Parton wywodząc się z rodziny, którą sama określała mianem "skrajnie biednej" - regularnie wspierała potrzebujących, zarówno swoim nazwiskiem, jak i środkami finansowymi.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Parton przekazała w 2020 roku milion dolarów na badania nad szczepionką prowadzone na Uniwersytecie Vanderbilt, stając się tym samym jedną z pierwszych osób finansujących prace nad szczepionką firmy Moderna. Prowadziła też program edukacji w zakresie czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym w całych Stanach Zjednoczonych, a także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Irlandii. Przyznawała też stypendia uczniom szkół średnich w swoim rodzimym hrabstwie.