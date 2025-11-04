Nie żyje aktorka Diane Ladd

Diane Ladd Źródło: EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Diane Ladd zmarła w swoim domu w miejscowości Ojai w Kalifornii. Miała 89 lat.

Diane Ladd Źródło: EPA

Jak przypomina Reuters, amerykańska aktorka była znana głównie z ról silnych i inteligentnych kobiet.

Swoją pierwszą nominację do Oscara Ladd zdobyła na początku kariery filmowej, grając drugoplanową rolę w dramacie "Alicja już tu nie mieszka" (1974) w reżyserii Martina Scorsese. Dwie kolejne otrzymała za kreacje w filmach "Dzikość serca" (1991) Davida Lyncha i "Historia Rose"(1990). W obu tych filmach zagrała razem ze swą córką, Laurą Dern. W tych obrazach wcieliły się w role matki i córki.

W 1992 roku Ladd i Dern zostały pierwszą matką i córką w historii kina, które były nominowane do Oscara i Złotego Globu za rolę w tym samym filmie.

Diane Ladd Źródło: EPA

W 2010 roku Ladd, jej były mąż Bruce Dern, również aktor, i ich córka zostali razem uhonorowani gwiazdami w Alei Sław w Hollywood. Bruce Dern zagrał w takich filmach jak "Wielki Gatsby" (1974), "Powrót do domu" (1978) i "Nebraska" (2013).

Laura Dern zdobyła Oscara za drugoplanową rolę w dramacie "Historia małżeńska" (2020), za którą również została uhonorowana Złotym Globem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD