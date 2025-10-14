D'Angelo nie żyje. Wokalista był pionierem neo-soulu

D'Angelo nie żyje Źródło: Skip Bolen/WireImage/Getty Images

Rodzina wokalisty potwierdziła jego śmierć w oświadczeniu przekazanym "Variety". Podano, że "po długiej i odważnej walce z rakiem" Michael D'Angelo Archer, znany fanom na całym świecie jako D'Angelo, "odszedł dzisiaj z tego świata".

Bliscy artysty dodali, że są wdzięczni za spuściznę w formie "niezwykle poruszającej muzyki, którą po sobie pozostawił".

Współpracownicy D'Angelo wspominali go we wtorek w mediach społecznościowych. Amerykański muzyk i producent DJ Premier - stojący za jego utworem "Devil's Pie" - napisał, że śmierć artysty "to wielka strata". "Przeżyliśmy tak wiele wspaniałych chwil. Będzie nam Cię bardzo brakować" - dodał.

Od mieszanki R&B i hip-hopu do pioniera neo-soulu

W swojej karierze D'Angelo wydał trzy krążki: debiutancki "Brown Sugar" z 1995 roku, "Voodoo" z 2000 roku oraz "Black Messiah" z 2014 roku, nagrany z zespołem Vanguard. W tytułowym utworze pierwszej z nich, "Brown Sugar", pokazał wypracowane charakterystyczne brzmienie, łączące w sobie klasyczne motywy R&B z wpływami hip-hopu. W utworze "Voodoo" usłyszeć już można bogatszą, soulową estetykę. D'Angelo zdobył cztery nagrody Grammy za swoje dwa ostatnie albumy i odegrał kluczową rolę w zapoczątkowaniu ery neo-soulu.

Muzyka była w jego życiu od najmłodszych lat

Artysta urodził się jako Michael Eugene Archer w South Richmond w stanie Wirginia, a zainteresowanie muzyką wykazywał już w młodym wieku.

W wieku trzech lat uczył się gry na pianinie i grał w kościele u boku swojego ojca, pastora zielonoświątkowego. W okresie dojrzewania występował z zespołami takimi jak Three of a Kind, Michael Archer and Precise, Intelligent czy Deadly but Unique (I.D.U.).

Jego kariera nabrała tempa, gdy w 1993 roku podpisał kontrakt ze zrzeszającą różne wytwórnie firmą EMI i napisał piosenkę "U Will Know" dla grupy Black Men United (B.M.U.), która stała się hitem.

