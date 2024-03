Udany start programu "Czas na Show. Drag Me Out" w TVN

We wtorek o 21:35 w TVN i na Playerze miał premierę program "Czas na Show. Drag Me Out". Pierwszy odcinek osiągnął ośmioprocentowy udział w rynku w grupie telewizji komercyjnych. Program będzie emitowany przez sześć tygodni. Drugi odcinek w najbliższy wtorek.

"Czas na Show. Drag Me Out" to pierwszy taki program w polskiej telewizji. Sześciu mężczyzn znanych z show-biznesu próbuje swoich sił w rolach drag queens. O tym, kto jest w tym najlepszy, decyduje jury w składzie: Anna Mucha, Andrzej Seweryn oraz Michał Szpak. Program będzie emitowany przez sześć tygodni, prowadzi go piosenkarka i aktywistka Mery Spolsky.

Odcinek wyemitowany 5 marca miał osiem procent udziału w rynku i zajął pierwsze miejsce w grupie kanałów komercyjnych. Największą popularnością cieszył się wśród widzów w wieku 30-44 lat mieszkających w dużych miastach.

"Czas na Show. Drag Me Out" - uczestnicy programu

W programie biorą udział: aktorzy Tomasz Karolak i Michał Mikołajczak, trener personalny i uczestnik "Top Model" Tadeusz Mikołajczak, influencer Kamil Szymczak, kulturysta (mąż Katarzyny Skrzyneckiej) Marcin Łopucki oraz Dariusz Zdrójkowski - ojciec aktorów Adama i Jakuba Zdrójkowskich. - Zobaczymy ich drugą twarz. Lżejszą, humorystyczną i pewną siebie. Szóstka śmiałych postanowiła bowiem zderzyć swoje męskie "ja" z barwnym i artystycznym światem drag queens - zapowiadali przed startem producenci programu.

"Czas na Show. Drag Me Out", odcinek 1 Bartosz Krupa

Każdy uczestnik dostał do pomocy mentorkę - zawodowego performera drag, który uczy sztuki spektakularnego makijażu, kreacji stroju scenicznego oraz pokazuje, jak skupić na sobie uwagę publiczności. Występują w parach. Zwycięski team zdobędzie nagrodę główną - diademy królowych. W gronie mentorek, które przygotowują uczestników do wyjścia na scenę, są popularne performerki drag w Polsce: Himera, Gąsiu, Shady Lady, Ciotka Offka, Adelon i Twoja Stara. Biorą czynny udział w tworzeniu odcinków: dobierają muzykę, stroje, dekoracje i choreografię.

Format promujący różnorodność i inkluzywność

Jak podkreśla stacja TVN, "Czas na Show. Drag Me Out" to kolejny format wpisujący się w wartości TVN Warner Bros. Discovery, promujący różnorodność i inkluzywność. Firma od lat uwrażliwia widzów na poszanowanie potrzeb każdego człowieka, tolerancję i uważność. Na przestrzeni ostatnich lat tematyka DEI (Diversity, Equality & Inclusion) obecna była w wielu projektach - od programów rozrywkowych (np. "Prince Charming") po seriale i filmy fabularne ("Kontrola", "Pajęczyna" czy "Listy do M.").

"Czas na Show. Drag Me Out" w każdy wtorek o 21:35 w TVN i Playerze.

