Kultura i styl

Córka Michaela Jacksona o tym, co "zniszczyło jej życie". Cierpi na nietypową przypadłość

Paris Jackson na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Paris Jackson, córka Michaela Jacksona, wyznała w opublikowanym nagraniu, że narkotyki zniszczyły jej życie. Choć uwolniła się od nałogu, wciąż odczuwa skutki zdrowotne uzależnienia, cierpi m.in. z powodu ubytku w przegrodzie nosowej. "Dziura jest od tego, od czego myślicie, że jest" - powiedziała. I zaapelowała: - Nie bierzcie narkotyków, dzieciaki"
Kluczowe fakty:
  • Jedna z trójki dzieci Michaela Jacksona i jego jedyna córka, Paris Jackson, przyznała się w nagraniu do nietypowej dolegliwości związanej z uzależnieniem od narkotyków.
  • Aktorka, piosenkarka i modelka zaapelowała, aby nie brać narkotyków i przyznała, że zniszczyły jej życie.
  • Mimo możliwości zoperowania uszkodzonej przegrody nosowej, Jackson nie chce się na to zdecydować, by nie przyjmować związanych z zabiegiem leków.

Modelka, aktorka i piosenkarka Paris Jackson, jedyna córka gwiazdy pop Michaela Jacksona, opowiedziała w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych o swoich zmaganiach z narkotykami. Chociaż 27-latka niemal sześć lat temu je odstawiła, to wciąż odczuwa skutki zdrowotne uzależnienia.

Dzieci Michaela Jacksona uczciły 65. urodziny ojca. "Tak naprawdę nie chciał, byśmy o nich wiedzieli"

Dzieci Michaela Jacksona uczciły 65. urodziny ojca. "Tak naprawdę nie chciał, byśmy o nich wiedzieli"

Trzy utwory Michaela Jacksona usunięte z serwisów streamingowych

Trzy utwory Michaela Jacksona usunięte z serwisów streamingowych

Jackson: narkotyki zniszczyły mi życie

Mówiąc, że nigdy wcześniej o tym nie wspominała, wyjaśniła, dlaczego kiedy oddycha przez nos, słychać gwizd. Można to było usłyszeć wcześniej na jej nagraniach. Jak powiedziała, jest to związane z "perforacją przegrody nosowej" - podaje CNN. Wytłumaczyła też, że jest to coś innego niż skrzywienie przegrody nosowej.

Jackson zaświeciła również latarką w telefonie na swój nos, aby pokazać ubytek w przegrodzie pomiędzy nozdrzami. Jak dodała, "dziura jest od tego, od czego myślicie, że jest". - Nie bierzcie narkotyków, dzieciaki - zaapelowała. Zażartowała również, że mogłaby przeciągnąć między nozdrzami makaron spaghetti, ale wyraźnie zaznaczyła, że narkotyki "zniszczyły jej życie".

Nie chce operacji

Z perforowaną przegrodą, jak twierdzi, żyje, od kiedy skończyła 20 lat. Przeszkadza jej to czasami w nagrywaniu muzyki. Nie zdecydowała się jednak na operację, ponieważ nie chce przyjmować związanych z zabiegiem leków - pisze CNN.

Miesiąc wcześniej Jackson opowiadała o swojej drodze do trzeźwości podczas 35. dorocznego lunchu Friendly House Awards w Los Angeles. - Nie tylko odzyskałam życie. Dostałam lepsze - mówiła. Dodała, że uczy się żyć "na własnych warunkach". Podczas wydarzenia Jackson otrzymała nagrodę Shining Star Award za współpracę z organizacją.

Paris Jackson
Paris Jackson
Źródło: Hutchins Photo/Newscom/PAP

Friendly House to program rehabilitacyjny dla kobiet leczących się z traumy, który oferuje różne formy wsparcia.

Jackson ma dwóch braci, który również są dziećmi Michaela Jacksona - 28-letniego Prince'a Michaela Jacksona oraz 23-letniego Bigiego Jacksona (wcześniej znanego jako Blanket).

Umarł król. Czy będziemy tęsknić za MTV?

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska

Źródło: CNN, People

Źródło zdjęcia głównego: Hutchins Photo/Newscom/PAP

Muzyka
