Shiloh to córka słynnych hollywoodzkich aktorów - Angeliny Jolie i Brada Pitta. 27 maja obchodziła swoje 18. urodziny. Tego też dnia miała "podjąć kroki prawne, by stać się Shiloh Jolie" - pisze BBC. W tle media piszą o sporze po rozwodzie jej rodziców. Jolie i Pitt rozeszli się we wrześniu 2016 roku, jednak ustaleń dotyczących rozstania wówczas nie podano. Wiadomo, że słynna aktorska para walczyła przed sądem o opiekę nad dziećmi, a do dziś toczy walkę o francuską winnicę - Chateau Miraval, którą kupili w trakcie trwania małżeństwa.