Nie żyje Christopher Plummer. Był najstarszym laureatem Oscara w historii

Associated Press przekazało, że Christopher Plummer zmarł w piątek rano w swoim domu w Connecticut. U boku aktora czuwała jego żona Elaine Taylor. Miał 91 lat.

Znany z roli kapitana von Trappa w "Dźwiękach muzyki"

W ciągu 50 lat swojej kariery filmowej, Plummer zagrał w licznych filmach, między innymi w "Dziewczynie z tatuażem" czy "Kto sieje wiatr". Użyczył też głosu postaci w animowanej bajce "Odlot". Jednak to rola kapitana Georga von Trappa, austriackiego wojskowego uciekającego z kraju przed nazistami - którą zagrał u boku Julie Andrews w "Dźwiękach muzyki" [z ang. "The Sound of Music" - przyp. red.] w 1965 r. - była jego najbardziej rozpoznawalnym artystycznym wcieleniem.