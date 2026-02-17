Billy Steinberg nie żyje. Był autorem wielkich hitów

Billy Steinberg Źródło: Larry Busacca/Getty Images

Billy Steinberg zmarł w swoim domu w Brentwood w Kalifornii. 75-letni artysta chorował na nowotwór - przekazała jego przedstawicielka, na którą powołuje się "Los Angeles Times".

Cyndi Lauper pożegnała Steinberga we wpisie w mediach społecznościowych. "Bardzo mi przykro z powodu śmierci mojego przyjaciela Billy'ego Steinberga. Był bardzo miłym człowiekiem i zawsze mnie wspierał" - napisała amerykańska piosenkarka.

Billy Steinberg był autorem wielu hitów

Steinberg zasłynął jako twórca ballad o doświadczeniu przytłaczającej miłości. Był autorem bądź współautorem takich hitów jak "Like a Virgin" Madonny, "So Emotional" Whitney Houston, "True Colors" Cyndi Lauper, "Look Me in the Heart" Tiny Turner, "Eternal Flame" zespołu Bangles, "I'll Stand by You" zespołu Pretenders czy "I Drove All Night", którą nagrał m.in. Roy Orbison, Celine Dion i Cyndi Lauper.

Urodzony w 1950 roku Steinberg pod koniec lat 70. założył zespół Billy Thermal. Po rozpadzie grupy wraz z Tomem Kellym założył zespół i-Ten. Jak podkreśla "LA Times", Kelly i Steinberg napisali wspólnie szereg piosenek. Zmarły artysta był laureatem nagrody Grammy za pracę nad albumem "Falling Into You" Celine Dion z 1996 roku.

Opracował Maciej Wacławik/am