David i Victoria Beckham obchodzą okrągłą, 25. rocznicę ślubu. Z tej okazji para zamieściła w mediach społecznościowych serię archiwalnych zdjęć. Małżonkowie podzielili się też z fanami efektami okolicznościowej sesji fotograficznej.

David i Victoria Beckham pobrali się 4 lipca 1999 roku. Jak opisuje OK! Magazine, ceremonia odbyła się w zamku Luttrellstown Castle nieopodal Dublina. Lista gości nie była długa. Zaprosili wyłącznie najbliższych krewnych i przyjaciół, m.in. Melanie Brown, Melanie Chisholm i Emmę Bunton z Spice Girls oraz Gary'ego Neville'a z Manchesteru United. Victoria włożyła na tę okazję kremową suknię projektu Very Wang. Z kolei David ubrał się w utrzymany w tej samej kolorystyce garnitur Timothy'ego Everetta. Na późniejszym przyjęciu weselnym małżonkowie wystąpili w pasujących do siebie fioletowych kreacjach.

David i Victoria Beckham obchodzą 25. rocznicę ślubu Instagram/@davidbeckham

Jak się okazuje, weselne stroje zachowali do dziś. Z okazji swojej 25. rocznicy Beckhamowie udostępnili bowiem w mediach społecznościowych sesję, na którą raz jeszcze je włożyli. "Patrzcie, co znaleźliśmy" - napisał pod zamieszczonym na Instagramie zdjęciem David. "Tak, wciąż mamy (te kreacje – red.)! Nie mogę uwierzyć, że minęło 25.lat, a one dalej na nas pasują" - dodała Victoria.

Do wykonanej z okazji srebrnej rocznicy ślubu sesji Beckhamowie wykorzystali też złocone krzesła. Nawiązali w ten sposób do ikonicznych już krzeseł, na jakich zasiedli podczas wesela. Te 25 lat temu przewieźli do Luttrellstown Castle na pokładzie prywatnego samolotu. O tym, jak wyglądał ich transport, można się przekonać dzięki udostępnionym przez Victorię na Ingramie archiwalnym fotografiom.

Seria ukazuje też kilka innych, wyjątkowych dla małżonków momentów. Przedstawia m.in. Victorię podczas przymiarki sukni ślubnej, Davida skupionego na pisaniu swojej przysięgi małżeńskiej czy też kilkumiesięcznego wówczas syna pary Brooklyna podczas jednej z jego pierwszych podróży samolotem.

Poza Brooklynem David i Victoria doczekali się jeszcze trójki dzieci - synów Romeo i Cruza oraz córki Harper. Najstarszy z rodzeństwa w 2022 roku poślubił amerykańską aktorkę i modelkę Nicolę Peltz.

