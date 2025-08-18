Beata Kozidrak o chorobie nowotworowej

"Biała Armia" Beaty Kozidrak i Bajmu Źródło: TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nowym wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" Beata Kozidrak wyznała, że po ostatnich koncertach z okazji 45-lecia Bajmu, które grupa zagrała jesienią 2024 roku, zmagała się z silnym bólem kręgosłupa. - Trzy ostatnie koncerty na trasie jubileuszowej śpiewałam na silnych środkach przeciwbólowych. Jestem profesjonalistką, więc chciałam zagrać te koncerty do końca - powiedziała wokalistka. - Cierpiałam, po prostu cierpiałam. Dwa dni później już byłam w szpitalu - dodała.

Niedługo potem lekarze zdiagnozowali u artystki chorobę nowotworową. - I nie boję się tego opowiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć - podkreśliła Beata Kozidrak.

Beata Kozidrak w 2024 roku Źródło: FOTON/PAP

Beata Kozidrak o swojej chorobie

- Przeżyłam jeden moment, będąc chwilę na tamtym świecie. I tu też chcę podziękować mojemu kochanemu partnerowi, który dużo mi pomógł w tym czasie. Kiedy było mi smutno, rozśmieszał mnie i dbał o mnie. Kiedy ja mu opowiadałam o tym momencie, kiedy mogłam stracić życie, on powiedział mi: widzisz Beata, jeszcze cię nie chcieli w tym niebieskim chórze, jeszcze musisz dla nas pośpiewać. Zwłaszcza że moja młodsza córka była w ciąży, więc to był taki znak, że ja mam cudowną rodzinę, która się poszerza i mam dla kogo żyć - mówiła wokalistka w "Dzień Dobry TVN".

Beata Kozidrak zapowiedziała kolejne występy, podkreślając, że "z każdym dniem, z każdym tygodniem" czuje się "coraz lepiej".

Beata Kozidrak o powrocie do zdrowia

Beata Kozidrak pod koniec listopada 2024 roku poinformowała o odwołaniu najbliższych koncertów solowych oraz tych z zespołem Bajm. "Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla was wystąpić" - poinformowała piosenkarka w mediach społecznościowych.

Nie wyjawiła, co konkretnie jej dolega. Zdradziła jedynie, że pozostaje "pod opieką wspaniałych lekarzy". Ci, jak dodała, robią wszystko, by "jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania". Kończąc wpis zaapelowała do swoich fanów, by pamiętali o regularnych badaniach i "uważali na swoje zdrowie".

Na początku tego roku artystka opublikowała teledysk do nowej wersji "Białej armii" w wykonaniu znanych polskich artystów. "Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej" - przekazała w opisie.