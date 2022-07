Baumbach, Aronofsky, Guadagnino i Dominik powalczą o Złotego Lwa w Wenecji

23 tytuły, wśród nich dzieła tak głośnych twórców jak Darren Aronofsky, Alejandro G. Iñárritu, Luca Guadagnino i Andrew Dominik z oczekiwaną "Blondynką" znalazły się w Konkursie Głównym 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Na otwarcie pokazany zostanie "White Noise" Noaha Baumbacha. W konkursie Horyzonty znajdzie się polski akcent.

Festiwal na weneckim Lido od lat ściga się z Cannes o obecność w Konkursie Głównym wielkich nazwisk, i ostatnimi czasy szala zwycięstwa zdaje się przechylać na stronę Włochów. Dobitnie pokazuje to zestaw filmów w Konkursie Głównym 79. już tegorocznej edycji włoskiej imprezy.

Festiwal otworzy pierwszy od czasu znakomitej "Historii miłosnej" film Noaha Baumbacha "White Noise". W głównych rolach zobaczymy partnerkę życiową reżysera - aktorkę i reżyserkę Gretę Gerwig oraz Adama Drivera. Obraz jest adaptacją głośnej powieści "Biały szum" Dona DeLillo. To tragikomiczna historia wykładowcy uniwersyteckiego, który panicznie boi się śmierci.

Zapewne najwięcej szumu narobi niezwykle oczekiwane biograficzne kino Andrew Dominika, pokazujące bez taryfy ulgowej "nieznaną wizję życia Marilyn Monroe i rozłam między jej publiczną i prywatną tożsamością". Film osnuty wokół powieści pod tym samym tytułem, Joyce Carol Oates, już dostał w Ameryce kategorię "R", a reżyser obiecuje, że nie zabraknie mocnych, kontrowersyjnych scen z wcielającą się w MM Aną de Armas.

Plakat promujący 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji mat.prasowe

Nie tylko Marilyn Monroe

W tegorocznym zestawie filmów konkursowych na Lido aż roi się od nazwisk uznanych reżyserów i wielkich, filmowych gwiazd. Obok wspomnianych produkcji Dominika i Baumbacha o Złotego Lwa powalczy m.in. twórca "Tamtych dni, tamtych nocy", Luca Guandagnino i tym razem z Timothée Chalametem w głównej roli. Młody gwiazdor zagra u boku Taylor Russell. Będzie to historia zakochanej w sobie... pary kanibali, która postanawia rozpocząć nowe życie i zapomnieć o trudnej przeszłości.

Swój najnowszy film zaprezentuje też Darren Aronofsky, twórca m.in. "Requiem dla snu". Jego "The Whale" opowie o ważącym prawie 300 kg mężczyźnie, który nie może przestać jeść. Zawstydzony izoluje się od świata, ale też chce odnowić kontakty z córką. Główną rolę zagrał Brendan Fraser.

Adam Driver w filmie "White Noise" VIFF, materiały prasowe

Z nowym obrazem pojawi się też rozchwytywana ostatnio laureatka Oscara, Penelope Cruz, którą będzie można oglądać w "L’immensite", w reżyserii Włocha, Emanuele Crialese'a. "To prowokujący obraz rodziny z lat 70., z akcją usytuowaną w czasie ważnych zmian kulturowych i społecznych, rozgrywających się w Rzymie. (...) Penelope Cruz rewelacyjnie wcieliła się w rolę matki-marzycielki w historii o dojrzewaniu niezależnie od wieku, która wzbudza emocje i osobiście angażuje widza" - czytamy w materiałach prasowych.

Robiący od lat karierę w Hollywood Meksykanin Alejandro Gonzales Iñárritu, twórca m.in. "Babel" zawita na Lido z filmem zrealizowanym w ojczyźnie i z tamtejszymi aktorami, zatytułowanym "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths". Reżyser śledzi historię znanego meksykańskiego dziennikarza i dokumentalisty, który wraca do rodzinnego domu i przeżywa kryzys egzystencjalny, zmagając się ze swoją tożsamością, relacjami rodzinnymi i trudnymi wspomnieniami. Film ma być nostalgiczną komedią.

Wreszcie wielu fanów "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" ucieszy udział w konkursie Martina McDonagha, z filmem "The Banshees Of Inisheer". To historia dwóch przyjaciół, których relacje zachwieją się, gdy jeden z nich zakończy swój wieloletni związek. W głównych rolach występują Colin Farrell i Barry Keoghan.

Filmy w Konkursie Głównym oceni jury pod przewodnictwem Julianne Moore. Honorowy Złoty Lew za całokształt dokonań w tym roku trafi w ręce Catherine Deneuve.

Penelope Cruz w filmie "Immensita" Best Film

Polskie akcenty festiwalu

W Konkursie Głównym nie ma żadnego polskiego obrazu, ale to nie znaczy, że polskie kino w ogóle w Wenecji nie zaistnieje.

Cieszy fakt, że wielkie, międzynarodowe festiwale zauważają oprócz mistrzów, także początkujących, młodych twórców. I tak, w prestiżowej, konkursowej sekcji Horyzonty, o nagrodę powalczy pełnometrażowy debiut Damiana Kocura "Chleb i sól". Film powstał w Studiu Munka od lat działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

W informacjach pochodzących ze Studia Munka, czytamy o filmie: "Tymek, młody pianista, student Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, wraca na wakacje do swojej prowincjonalnej miejscowości, gdzie czekają na niego matka, młodszy brat i kumple z osiedla. Centralnym punktem spotkań lokalnej młodzieży jest nowo otwarty bar z kebabem. Tymek staje się świadkiem nakręcającej się spirali napięć między pracownikami baru arabskiego pochodzenia a jego kumplami. Spirali, której finał okaże się tragiczny w skutkach". Film został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami i zagrany przez naturszczyków.

- Premiera filmu w tak istotnym miejscu, jakim jest dla sztuki filmowej Wenecja, daje poczucie, że jest się realną częścią tego, co dzisiaj dla kina ważne. A moim zdaniem ważna w tych trudnych czasach dla kina jest szczerość jego autorów, unikanie łatwych rozwiązań i poszukiwanie filmowego języka. Bez wątpienia takim miejscem jest równoległy do konkursu głównego konkurs Orizzonti, który prezentuje najświeższe estetyczne i narracyjne trendy w kinie. Dlatego bardzo się cieszę, że nasz film jest częścią tego konkursu - mówi o wyróżnieniu, jakie stało się jego udziałem Damian Kocur.

Festiwal w Wenecji odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 10 września.

Kadr z filmu "Chleb i sól" Film 'Chleb i sól' Fot. Tomasz Woźniczka/Studio Munka/SFP

Zwiastun filmu "Żeby nie było śladów" Kino Świat

FILMY KONKURSU GŁÓWNEGO

"White Noise", reż. Noah Baumbach (film otwarcia)

"Il Signore Delle Formiche", reż. Gianni Amelio

"The Whale", reż. Darren Aronofsky

"L’Imensita", reż. Emanuel Crialese

"Saint Omer", reż. Alice Diop

"Blondynka", reż. Andrew Dominik

"Tar", reż. Todd Field

"Love Life", reż. Koji Fukada

"Bardo, False Chronicle Of A Handful Of Truths", reż. Alejandro G. Inarritu

"Athena", reż. Romain Gavras

"Bones And All", reż. Luca Guadagnino

"The Eternal Daughter", reż. Joanna Hogg

"Beyond The Wall", reż. Vahid Jalilvand

"The Banshees Of Inisherin", reż. Martin McDonagh

"Argentina 1985", reż. Santiago Mitre

"Chiara", reż. Susanna Nicchiarelli

"Monica", reż. Andrea Pallaoro

"No Bears", reż. Jafar Panahi

"All The Beauty And The Bloodshed", reż. Laura Poitras

"A Couple", reż. Frederick Wiseman

"The Son", reż. Florian Zeller

"Our Ties", reż. Roschdy Zem

"Other People’s Children?", reż. Rebecca Zlotowski

POKAZY POZAKONKURSOWE

"Nie martw się, kochanie", reż. Olivia Wilde

"When The Waves Are Gone", reż. Lav Diaz

"The Hanging Sun", reż. Francesco Carrozzini

"Living", reż. Oliver Hermanus

"Dead For A Dollar", reż. Walter Hill

"Call Of God", reż. Kim Ki-duk

"Dreamin’ Wild", reż. Bill Pohlad

"Master Gardener", reż. Paul Schrader

"Drought", reż. Paolo Virzi

"Pearl", reż. Ti West

Kadr z filmu "Blondynka" Andrew Dominika - Ana de Armas jako Marilyn Monroe Venice International Film Festival, materiały prasowe

