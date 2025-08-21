"Poetą" się nie czuł. Archiwalny wywiad ze Stanisławem Soyką

Stanisław Soyka w rozmowie z Grzegorzem Miecugowem (wywiad archiwalny z 2015 roku) Źródło: tvn24

Jako autor i wykonawca Stanisław Soyka zasłynął dzięki takim utworom jak "Tolerancja (na miły Bóg)", "Play It Again", "Cud niepamięci" czy interpretacjom poezji Czesława Miłosza i Agnieszki Osieckiej. W jego dorobku znajdują się zarówno autorskie płyty popowe, jak i jazzowe oraz chóralne projekty oratoryjne.

Przypominamy jego archiwalną rozmowę z Grzegorzem Miecugowem z 2015 roku z programu "Inny punkt widzenia". Jak wówczas mówił, czuł się muzykiem, artystą, ale nie poetą. - Bo jednak poezja to jest taka dyscyplina, której trzeba poświęcić życie - mówił.

