Ranni i jedna ofiara śmiertelna. Wypadek pod Toruniem

Informację o zdarzeniu przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do wypadku doszło na drodze S10a między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe.
GDDKiA początkowo informowała o trzech osobach rannych, jednak mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazała, że w samochodach podróżowało w sumie siedem osób i wszystkie zostały poszkodowane.
Jedna osoba nie żyje
Lokalna policja podała, że jedna osoba zginęła. - Potwierdzam, że doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Na ten moment mogę poinformować, że jedna osoba nie żyje - przekazała asp. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
GDDKiA informuje, że droga w miejscu wypadku jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do godziny 12.
Autorka/Autor: lk/wini/b
Źródło: Kontakt24 / tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google