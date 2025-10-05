Ranni i jedna ofiara śmiertelna. Wypadek pod Toruniem

Toruń Źródło: Maps Google

Informację o zdarzeniu przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do wypadku doszło na drodze S10a między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe.

GDDKiA początkowo informowała o trzech osobach rannych, jednak mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazała, że w samochodach podróżowało w sumie siedem osób i wszystkie zostały poszkodowane.

Jedna osoba nie żyje

Lokalna policja podała, że jedna osoba zginęła. - Potwierdzam, że doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Na ten moment mogę poinformować, że jedna osoba nie żyje - przekazała asp. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

GDDKiA informuje, że droga w miejscu wypadku jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do godziny 12.

