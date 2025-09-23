Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Tragedia na jeziorze. Nie żyje czternastolatek

Policja, policyjny kogut
Do zdarzenia doszło w Golubiu-Dobrzyniu
Tragedia na Jeziorze Wojnowskim (woj. kujawsko-pomorskie). Nie żyje czternastolatek, który wpadł do wody podczas łowienia ryb.

Do wypadku doszło w niedzielę (21 września) po godzinie 20 na Jeziorze Wojnowskim w miejscowości Wojnowo w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 14-letni chłopiec wpadł do wody w trakcie łowienia ryb. Nad wodą przebywał sam - przekazała aspirant sztabowy Katarzyna Wilangowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

14-latek utonął w jeziorze

Na miejscu interweniowali między innymi ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lipnie, którzy o przebiegu akcji poinformowali w mediach społecznościowych.

"O godzinie 21.52 otrzymujemy dramatyczne zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy o 14-latku, który łowiąc ryby prawdopodobnie wpadł do wody. Natychmiast na miejsce udaje się pięciu ratowników wodnych wchodzących w skład Zespołu Sonarowego Grupy Interwencyjnej Lipnowskiego WOPR. Po kilku minutach działań udaje się namierzyć chłopca, którego wydobywamy z wody. Wspólnie z Zespołem Ratownictwa Medycznego podejmujemy resuscytację. Niestety życia nie udało się uratować" - napisali wodniacy z Lipna.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

dzieckoUtonięciaPolicjaKujawsko-Pomorskie
