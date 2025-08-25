Przejechał przez przejście tuż przed pieszymi. Nagranie

Przejechał przez przejście, tuż przed pieszymi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 21 sierpnia na ulicy Podgórskiej w Toruniu. Wszystko nagrała kamera w samochodzie innego kierowcy. Na filmie widać, jak na pasy wchodzi kilka osób. Kiedy piesi byli w połowie przejścia, tuż przed nimi przejechała czarna skoda. Dwie kobiety zatrzymały się dosłownie w ostatniej chwili.

Nagranie pojawiło się między innymi na profilu Bandyci drogowi, ale trafiło też do policyjnej skrzynki "Stop Agresji Drogowej".

Policja: ustalenie kierowcy to kwestia czasu

- Z nagrania wideo, które zostało wysłane do policjantów, wynika, że kierujący osobową skodą, zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, najpierw nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się tego tego przejścia, a następnie nie ustąpił pierwszeństwa osobom, które znajdowały się na tych pasach - mówi aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Funkcjonariusze ustalili już właściciela pojazdu. Jak przekonują, dotarcie do osoby, która tego dnia kierowała skodą, to kwestia czasu.

Kierowcy grozi co najmniej 1500 złotych mandatu, a jeśli sprawa trafi do sądu, może stracić prawo jazdy na trzy lata.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD