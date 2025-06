Nocny atak w parku. Kobieta w szpitalu, 19-latek zatrzymany

Do zdarzenia doszło w Toruniu

W czwartek po godzinie 1 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku na kobietę, do którego miało dojść w parku Glazja w Toruniu. Napastnika spłoszył przypadkowy świadek, który z mieszkania usłyszał wołanie o pomoc, a następnie pobiegł z pomocą, wcześniej zawiadamiając policję.

- Dyżurny policji po otrzymaniu alarmującego zgłoszenia natychmiast skierował w to miejsce patrole, nawet te przebywające poza Toruniem. Policjanci namierzyli 19-letniego napastnika i zatrzymali go, kiedy ten próbował uciekać. Mężczyzna trafił do komendy policji - poinformowała aspirant Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Do zdarzenia doszło w parku Glazja przy ulicy Waryńskiego Toruniu Źródło: Sławomir Kowalski/Urząd Miasta Toruń

Kobieta z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności pod kątem usiłowania zabójstwa.