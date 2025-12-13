Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Niezwykłe odkrycie archeologów. "Materialne świadectwo narodzin miasta"

|
Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku
Toruń. Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku
Źródło: Krzysztof Deczyński
Podczas badań na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. Znaleźli tam drewniane konstrukcje z XIII wieku - jedne z najstarszych w mieście.

Prace archeologiczne na terenie dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika rozpoczęły się w sierpniu. Kilkanaście dni temu archeolodzy poinformowali o niezwykłym znalezisku. To drewniane konstrukcje pochodzące z XIII wieku.

Leszek Kucharski z Muzeum Okręgowego w Toruniu, który kieruje badaniami, powiedział, że odkryto zachodnią część drewnianego budynku o ścianach zachowanych do wysokości 2,8 metra, studnię przy domu, fragment zagrody dla zwierząt, a także elementu przejazdu z ulicy Ducha Świętego na teren posesji.

Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku
Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku
Źródło: Krzysztof Deczyński

"Materialne świadectwo narodzin miasta"

- Odkryta przez nas zabudowa drewniana o takiej wielkości i doskonałym stopniu zachowania jest absolutnie unikatowa. Wszyscy znają Toruń murowany, a pierwsze domy były jednak drewniane. Fakt, że owe relikty nie zostały zniszczone w czasie nieco późniejszej budowy budynków murowanych, jest z jednej strony szczęśliwym trafem, z drugiej informuje nas o sposobie użytkowania tego fragmentu miasta w najwcześniejszym etapie jego historii - mówi Leszek Kucharski.

Jak dodaje, posadowienie tego budynku na dwóch działkach świadczy o tym, że rozmierzenie miasta i ustalenie układu działek nastąpiło dopiero w XIV wieku.

- Mamy tutaj do czynienia z materialnym świadectwem narodzin miasta - podkreśla Leszek Kucharski.

Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku
Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku
Źródło: Krzysztof Deczyński

Ciekawostką jest natrafienie w tym miejscu na zagrodę dla zwierząt.

- Wykonana była z wbitych blisko siebie palików o średnicy 6-7 centymetrów, prawdopodobnie oplecionych wikliną, tworzących rodzaj płotka, a narożnik stanowił grubszy słup o średnicy około 15 centymetrów - mówi Kucharski.

Kierownik badań tłumaczy, że osobami, które zamieszkiwały to miejsce, byli pierwsi osadnicy sprowadzeni przez Krzyżaków.

Będą kontynuować prace

Problemem jest natomiast zasypisko, które znajduje się wewnątrz narożnika wykopu. Nie pozwala archeologom na założenie większego wykopu i sprawdzenie tego wszystkiego, czego by chcieli. Ograniczeniem jest położony od strony zachodniej graniczny mur gotycki i, co najważniejsze, bezpieczeństwo.

- Nie możemy doprowadzić do zawalenia się murów. W obrębie wykopu badawczego mamy uchwycony zaledwie fragment domu. Stwierdziliśmy, że był zasypany gruzem, gliną, piaskiem. Po rozebraniu ściany zachodniej i południowej domu drewnianego będziemy mogli zbadać nieco więcej jego wnętrza - dodaje Leszek Kucharski.

Ściana zachodnia oraz fragment południowej zostaną rozebrane i poddane konserwacji. Po zakończeniu tego procesu ściany będą ponownie złożone w Domu Kopernika i udostępnione zwiedzającym.

Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku
Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku
Źródło: Krzysztof Deczyński

- Obecne badania są dopiero pierwszym etapem i w przyszłym roku będą kontynuowane. Nasze badania są uzależnione, oprócz murów, również od prac budowlanych. Dopiero po zakończeniu zabezpieczania ścian oficyny i muru granicznego można będzie otworzyć następny fragment i to będzie drugi, a następnie w ten sam sposób trzeci, a potem czwarty etap - podsumowuje Leszek Kucharski.

Późnogotycka kamienica mieszczańska przy ulicy Kopernika w Toruniu to miejsce szczególne dla wszystkich osób zainteresowanych życiem wybitnego polskiego astronoma. Dom Mikołaja Kopernika to unikalna na skalę ogólnopolską instytucja zajmująca się propagowaniem wiedzy o najbardziej znanym na świecie torunianinie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Deczyński

Udostępnij:
TAGI:
ToruńArcheologiaKujawsko-Pomorskie
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
ODESSA
"Zniknęły światło, woda i ciepło". Niszczycielski atak Rosjan
Świat
Pożar kurnika w powiecie kłobuckim. Spłonęło około 23 tysięcy kurcząt
23 tysiące kurcząt spłonęło w kurniku
Katowice
imageTitle
"Kortyzol w rękach, napięcie znika, gdy ruszam"
EUROSPORT
Jeden z zatrzymanych w sprawi zabójstwa
Brutalne zabójstwo, syn ofiary jednym z oskarżonych
Katowice
Staranował dwa ogrodzenia i uderzył w dom
"Zdenerwowany po kłótni z kolegą" staranował płot i uderzył w dom
Białystok
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
16-latek spał na schodach przy ulicy
WARSZAWA
Na ciele wilka znaleziono ślady po postrzale (zdjęcie ilustracyjne)
Martwy wilk z raną postrzałową na prywatnej posesji. Tego dnia było polowanie
Rzeszów
1212N303XR PIS DNZ BALUC REHABILITACJA-0001
Pani Joanna wciąż walczy o męża. Ale poza systemem
Polska
imageTitle
Tylko wrócił. Rekord Jordana pobity
EUROSPORT
imageTitle
Postawiła na dietę i mięśnie. To już jest inna Vonn
EUROSPORT
Schron Chatka Puchatka
Chatka Puchatka z nowym gospodarzem
Rzeszów
Niedźwiedź polarny
Do końca stulecia mogą zniknąć. Ratunkiem są zmiany genetyczne
METEO
74-letnia pani Elżbieta mieszka w takim domu
Dom częściowo runął, do środka leje się woda. Pani Elżbieta wciąż tam mieszka
Wrocław
Zamiast złota kupił tombak
Biżuteria z parkingu przed sklepem, sztabki z sieci. To nie było złoto
WARSZAWA
Kierowcy grozi do 20 lat więzienia
Potrącił rowerzystkę i odjechał. Kobieta nie żyje
WARSZAWA
imageTitle
Klub spadł z ligi, stadion stanął w płomieniach
EUROSPORT
John Coale i Alaksandr Łukaszenka
Wysłannik Trumpa u Łukaszenki. "Celem rozmów uwolnienie więźniów politycznych"
Świat
Groza na skoczni. Upadek Ahonena w Planicy
Rekordowy skok na kacu. "Wypiliśmy skrzynkę piwa i ruszyliśmy w miasto"
Rafał Kazimierczak
Trump i Maduro
Rośnie napięcie wokół Wenezueli. Holendrzy też się martwią
Świat
Podtopienia w hrabstwie Skagit
Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"
METEO
Parada równości, Budapeszt, Węgry
Burmistrz Budapesztu może stanąć przed sądem
Świat
Epstein
Trump o ujawnionych zdjęciach: to nic wielkiego
Świat
Telefon (zdjęcie ilustracyjne)
Pytają o dzień, zamawiają pizzę. Nawet połowa telefonów "jest niezasadna"
Polska
Sekretarz sił lądowych Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll
Driscoll odsunięty od negocjacji. "Dostał po łapach"
Świat
imageTitle
Nadal po operacji. Pokazał zdjęcie i zażartował
EUROSPORT
imageTitle
Sześciu Polaków w konkursie. Plan dnia w Klingenthalu
EUROSPORT
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
METEO
shutterstock_2458828183
Przewrót w ortografii od 2026. Wiesz, co się zmieni? QUIZ
Quizy
shutterstock_25431553
Będzie chaos czy haos? Największa reforma od 90 lat
Marta Irzyk
Zbigniew Ziobro
Azyl dla Ziobry? Żurek nie wyklucza zaskarżenia
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica