Niezwykłe odkrycie archeologów. "Materialne świadectwo narodzin miasta"

Toruń. Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku Źródło: Krzysztof Deczyński

Prace archeologiczne na terenie dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika rozpoczęły się w sierpniu. Kilkanaście dni temu archeolodzy poinformowali o niezwykłym znalezisku. To drewniane konstrukcje pochodzące z XIII wieku.

Leszek Kucharski z Muzeum Okręgowego w Toruniu, który kieruje badaniami, powiedział, że odkryto zachodnią część drewnianego budynku o ścianach zachowanych do wysokości 2,8 metra, studnię przy domu, fragment zagrody dla zwierząt, a także elementu przejazdu z ulicy Ducha Świętego na teren posesji.

"Materialne świadectwo narodzin miasta"

- Odkryta przez nas zabudowa drewniana o takiej wielkości i doskonałym stopniu zachowania jest absolutnie unikatowa. Wszyscy znają Toruń murowany, a pierwsze domy były jednak drewniane. Fakt, że owe relikty nie zostały zniszczone w czasie nieco późniejszej budowy budynków murowanych, jest z jednej strony szczęśliwym trafem, z drugiej informuje nas o sposobie użytkowania tego fragmentu miasta w najwcześniejszym etapie jego historii - mówi Leszek Kucharski.

Jak dodaje, posadowienie tego budynku na dwóch działkach świadczy o tym, że rozmierzenie miasta i ustalenie układu działek nastąpiło dopiero w XIV wieku.

- Mamy tutaj do czynienia z materialnym świadectwem narodzin miasta - podkreśla Leszek Kucharski.

Ciekawostką jest natrafienie w tym miejscu na zagrodę dla zwierząt.

- Wykonana była z wbitych blisko siebie palików o średnicy 6-7 centymetrów, prawdopodobnie oplecionych wikliną, tworzących rodzaj płotka, a narożnik stanowił grubszy słup o średnicy około 15 centymetrów - mówi Kucharski.

Kierownik badań tłumaczy, że osobami, które zamieszkiwały to miejsce, byli pierwsi osadnicy sprowadzeni przez Krzyżaków.

Będą kontynuować prace

Problemem jest natomiast zasypisko, które znajduje się wewnątrz narożnika wykopu. Nie pozwala archeologom na założenie większego wykopu i sprawdzenie tego wszystkiego, czego by chcieli. Ograniczeniem jest położony od strony zachodniej graniczny mur gotycki i, co najważniejsze, bezpieczeństwo.

- Nie możemy doprowadzić do zawalenia się murów. W obrębie wykopu badawczego mamy uchwycony zaledwie fragment domu. Stwierdziliśmy, że był zasypany gruzem, gliną, piaskiem. Po rozebraniu ściany zachodniej i południowej domu drewnianego będziemy mogli zbadać nieco więcej jego wnętrza - dodaje Leszek Kucharski.

Ściana zachodnia oraz fragment południowej zostaną rozebrane i poddane konserwacji. Po zakończeniu tego procesu ściany będą ponownie złożone w Domu Kopernika i udostępnione zwiedzającym.

- Obecne badania są dopiero pierwszym etapem i w przyszłym roku będą kontynuowane. Nasze badania są uzależnione, oprócz murów, również od prac budowlanych. Dopiero po zakończeniu zabezpieczania ścian oficyny i muru granicznego można będzie otworzyć następny fragment i to będzie drugi, a następnie w ten sam sposób trzeci, a potem czwarty etap - podsumowuje Leszek Kucharski.

Późnogotycka kamienica mieszczańska przy ulicy Kopernika w Toruniu to miejsce szczególne dla wszystkich osób zainteresowanych życiem wybitnego polskiego astronoma. Dom Mikołaja Kopernika to unikalna na skalę ogólnopolską instytucja zajmująca się propagowaniem wiedzy o najbardziej znanym na świecie torunianinie.

