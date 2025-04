Chłopcy we dwóch jechali na hulajnodze, doszło do wypadku

Pędzili na hulajnodze w dwie osoby. Stracili równowagę, jadąc z górki Źródło: KPP Świecie

Dwóch nastolatków zostało rannych w wypadku na hulajnodze elektrycznej, do którego doszło we wtorek w Świeciu. Według wstępnych ustaleń do zdarzenia przyczyniła się nadmierna prędkość. Chłopcy nie mieli kasków ochronnych.

Do wypadku doszło we wtorek, około godziny 19:20, przy al. Jana Pawła II w Świeciu. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu policjanci wydziału ruchu drogowego, 15-letni kierujący wraz z 11-letnim pasażerem poruszali się hulajnogą elektryczną.

Nastolatkowie nie mieli kasków, ani innych zabezpieczeń. Jadąc chodnikiem z górki, stracili równowagę i upadli na ziemię. Obaj, z obrażeniami ciała, zostali przewiezieni do szpitala.

Od uczestników zdarzenia pobrano próbki krwi do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Jak przekazała Komenda Powiatowej Policji w Świeciu, na chwilę obecną trwają czynności zmierzające do ustalenia szczegółowych przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Funkcjonariusze przypominają, że hulajnoga elektryczna to urządzenie przeznaczone dla jednej osoby, którym można poruszać się z maksymalną prędkością 20 km na godzinę.

