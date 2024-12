Spieszył się na targowisko, chciał sprawę załatwić "po cichu", bez mandatu

W niedzielę (8 grudnia) policjanci ruchu drogowego z Mogilna patrolowali ulice Strzelna. O godzinie 7.30 funkcjonariusze zauważyli na ulicy Kolejowej zbliżający się w ich kierunku z dużą prędkością samochód dostawczy marki Opel Vivaro. Urządzenie do pomiaru prędkości wykazało, że kierujący przekroczył w terenie zabudowanym dozwoloną prędkość o 54 km/h.

"Zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 21-letni obywatel Bułgarii, który nie posiadał prawa jazdy. Mężczyzna wyjaśnił, że spieszył się na targowisko do Inowrocławia, po czym zasugerował, że woli załatwić sprawę "po cichu", bez wypisywania mandatu. Następnie wyjął z kieszeni plik banknotów i położył go na podłokietniku drzwi radiowozu" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.