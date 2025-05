Atak nożownika. Kilkukrotnie dźgnął nożem 26-latka i jego matkę

Atak nożownika w Solcu Kujawskim. Napastnik najpierw zaatakował 26-letniego znajomego, a później jego matkę. Mężczyznę udało się obezwładnić. Policjanci zatrzymali sprawcę. 24-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Trafił na trzy miesiące do aresztu.

Te dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek (6 maja) około godziny 23.40 w jednym z domów w Solcu Kujawskim w powiecie bydgoskim.

"Funkcjonariusze ustalili, że napastnikowi drzwi otworzył 26-letni mieszkaniec wskazanego domu, który został zaatakowany nożem. Natomiast jego matka, słysząc hałasy, poszła zobaczyć co się stało. Kiedy zauważyła szarpaninę ruszyła synowi na pomoc. Niestety również została kilkukrotnie dźgnięta nożem. Do pomocy dołączył ojciec, który wspólnymi siłami z resztą rodziny zdołał obezwładnić napastnika, jednak ten zdążył go jeszcze pogryźć. Po chwili na miejscu pojawili się powiadomieni o zdarzeniu policjanci, którzy zatrzymali sprawcę" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

26-latek i jego matka zostali przetransportowani do szpitala. Podobnie jak napastnik, który również doznał obrażeń.

24-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

