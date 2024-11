Kilkadziesiąt martwych krów w gospodarstwie. Jest akt oskarżenia

Prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 49-latkowi ze Smólska (woj. kujawsko-pomorskie), który znęcał się nad bydłem. W kwietniu w jego gospodarstwie znaleziono 29 martwych krów, a 28 było mocno niedożywionych. Mężczyzna wcześniej usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

"Nie miały stałego dostępu do wody (brak poideł) i utrzymywane były w stanie nieleczonej choroby – mimo wiedzy o ich chorobie i w konsekwencji upadkach zwierząt nie podjął próby leczenia zwierząt. Biegły zachowanie podejrzanego ocenił jako wybitnie nieprawidłowe" - przekazała w komunikacie Prokuratura Okręgowa we Włocławku.

Przyznał się do winy

Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 49-latkowi. Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia. Nie był wcześniej karany.