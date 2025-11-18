Szła poboczem, została potrącona. 15-latka zmarła w szpitalu

Do wypadku doszło w środę (12 listopada) około godziny 16 w Radomicach w powiecie lipnowskim. 29-letni kierowca potrącił idącą poboczem 15-latkę.
"Podczas wymijania innego pojazdu potrącił idącą poboczem 15-letnią mieszkankę gminy Lipno. Dziewczyna z poważnymi obrażeniami została zabrana przez śmigłowiec do bydgoskiego szpitala" - informowała wówczas Komenda Powiatowa Policji w Lipnie.
Nastolatka zmarła w szpitalu
W środę (17 listopada) policjanci otrzymali informację o śmierci nastolatki. - Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia dziewczyny - powiedziała tvn24.pl nadkomisarz Małgorzata Małkińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.
Po wypadku 29-latkowi zostało zatrzymane prawo jazdy.
W momencie wypadku był trzeźwy.
Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Lipnie. Mężczyzna usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lipnie