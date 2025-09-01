Kości w pobliżu cmentarza. Sprawę bada prokuratura

Skontaktował się z nami mieszkaniec powiatu włocławskiego. Poinformował, że podczas spaceru w pobliżu cmentarza we wsi Pińczata natknął się na kości. Według niego są to szczątki ludzkie.
W tej sprawie skontaktowaliśmy się z policją. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku potwierdził, że zauważone szczątki to kości człowieka.
- Mieliśmy taką interwencję w sobotę. Szczątki pod nadzorem prokuratora zabezpieczono. Od tego, w jakim wieku są szczątki, będzie podejmowana następna decyzja przez prokuratora. Wstępnie określono, że szczątki mają około 40 lat - poinformował młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski.
Informacje i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt 24