Pędził autem po drodze rowerowej. Nagranie

Skrajnie niebezpieczna sytuacja na drodze pod Bydgoszczą Źródło: Stop Cham

Do zdarzenia doszło 5 września wieczorem w miejscowości Osówiec koło Bydgoszczy w kierunku Wojnowa. Serwis Stop Cham opublikował nagranie jednego z kierowców, na którym widać zachowanie kierowcy bmw. Kierujący pędził drogą rowerową. Na filmie widać, że zawadzał między innymi o słupki drogowe i jechał tak szybko, że unosił się za nim tuman kurzu.

Policja sprawdza

Nagranie widziała już policja. Dodatkowo zawiadomienie w tej sprawie złożył jeden z kierowców. - Policjanci z Koronowa tego samego dnia przyjęli zawiadomienie dotyczące tego zdarzenia z udziałem kierującego bmw i będą prowadzone czynności w kierunku artykułu 86 Kodeksu wykroczeń za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - przekazała tvn24.pl nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

