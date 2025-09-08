Pędził autem po drodze rowerowej. Nagranie

Do zdarzenia doszło 5 września wieczorem w miejscowości Osówiec koło Bydgoszczy w kierunku Wojnowa. Serwis Stop Cham opublikował nagranie jednego z kierowców, na którym widać zachowanie kierowcy bmw. Kierujący pędził drogą rowerową. Na filmie widać, że zawadzał między innymi o słupki drogowe i jechał tak szybko, że unosił się za nim tuman kurzu.
Policja sprawdza
Nagranie widziała już policja. Dodatkowo zawiadomienie w tej sprawie złożył jeden z kierowców. - Policjanci z Koronowa tego samego dnia przyjęli zawiadomienie dotyczące tego zdarzenia z udziałem kierującego bmw i będą prowadzone czynności w kierunku artykułu 86 Kodeksu wykroczeń za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - przekazała tvn24.pl nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham