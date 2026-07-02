Zaatakowali policjantów. On dusił, ona gryzła

30.08.2018 | Bicie, kopanie po głowie, grożenie nożem. Ataki na policjantów to codzienność Źródło wideo: Dariusz Łapiński | Fakty TNV Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Do pierwszej z interwencji doszło w sobotę (27 czerwca) w nocy w Przyjezierzu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zakłóceniu ciszy nocnej przez młodego mężczyznę. Gdy przyjechali na miejsce, 31-latek zaczął się wobec nich zachowywać agresywnie.

"Policjanci kilkakrotnie wzywali mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, jednak nie reagował na polecenia i zaczął dusić jednego z funkcjonariuszy. 31-latek został obezwładniony i zatrzymany, a następnie przewieziony do mogileńskiej komendy" - podała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.

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Dzień później funkcjonariusze interweniowali w jednym z mieszkań w Mogilnie. Zgłoszenie dotyczyło pobudzonej 35-latki. W trakcie interwencji kobieta ugryzła policjantkę w przedramię.

Zarówno mężczyzna, jak i kobieta byli pod wpływem alkoholu. Usłyszeli zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.