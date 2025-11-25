Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 24-latek

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 5 na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Lubania-Lipny niedaleko Świecia na trasie kolejowej Bydgoszcz-Gdańsk. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, samochód osobowy zderzył się z szynobusem.
W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 24-letni kierowca.
Z informacji policji wynika, że kierujący autem wjechał wprost przed jadący szynobus.
Szynobusem podróżowało siedem osób, którym nic się nie stało.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP