Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 24-latek

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 5 na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Lubania-Lipny niedaleko Świecia na trasie kolejowej Bydgoszcz-Gdańsk. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, samochód osobowy zderzył się z szynobusem.

Godz. 5:34, Lubania- Lipiny, pow. świecki. Zderzenie s/o z szynobusem na przejeździe kolejowym. Jedna ofiara śmiertelna. Na miejscu 5 zast. SP. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) November 25, 2025 Rozwiń

W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 24-letni kierowca.

Zderzenie samochodu z szynobusem Źródło: KW PSP w Toruniu

Z informacji policji wynika, że kierujący autem wjechał wprost przed jadący szynobus.

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym Źródło: PAP

Szynobusem podróżowało siedem osób, którym nic się nie stało.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

