Kujawsko-Pomorskie

Pułapki na polach kukurydzy. Jest ostrzeżenie policji

Celowo ktoś uszkadza sieczkarnię do kukurydzy
Kujawsko-Pomorskie. Celowo ktoś uszkadza sieczkarnie do kukurydzy
Źródło: KPP w Radziejowie
Pułapki na polach kukurydzy na Kujawach. Ktoś celowo umieszcza metalowe przedmioty, które niszczą kombajny. Policja ostrzega i nasila kontrole w pobliżu upraw.

Policjanci z Radziejowa otrzymali zgłoszenie, że podczas zbioru kukurydzy w gminie Piotrków Kujawski doszło do uszkodzenia kombajnu.

- Nieznany sprawca umieścił na polu z kukurydzą metalowe elementy, które następnie uszkodziły sieczkarnię - przekazał aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

Celowo ktoś uszkadza sieczkarnię do kukurydzy
Celowo ktoś uszkadza sieczkarnię do kukurydzy
Źródło: KPP w Radziejowie

Apel policji

Policja apeluje o ostrożność podczas wykonywania prac polowych oraz zwracanie uwagi na podejrzane osoby przebywające w rejonie pól z uprawami kukurydzy.

- Radziejowscy policjanci zwiększyli częstotliwość patroli w pobliżu upraw, aby zapobiegać podobnym zdarzeniom. W działaniach wspierają ich policjant z psem tropiącym oraz dron, który obserwuje uprawy z powietrza - dodał

Celowo ktoś uszkadza sieczkarnię do kukurydzy
Celowo ktoś uszkadza sieczkarnię do kukurydzy
Źródło: KPP w Radziejowie

Mundurowi proszą powiatu radziejowskiego o czujność, odpowiedzialność oraz współpracę. - W przypadku zauważenia niepokojących sytuacji, prosimy o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie pod numerem 47 75 37 200 lub 112 - poinformował aspirant sztabowy Krasucki.

Celowo ktoś uszkadza sieczkarnię do kukurydzy
Celowo ktoś uszkadza sieczkarnię do kukurydzy
Źródło: KPP w Radziejowie
Autorka/Autor: mm/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Radziejowie

