"Pierwszy wagon dosłownie przestał istnieć", zginęło 67 osób

Do katastrofy w Otłoczynie doszło 19 sierpnia 1980 roku Źródło: Zbigniew Juchniewicz

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tekst pierwotnie ukazał się 19 sierpnia 2017 roku, został zaktualizowany.

Las pod Otłoczynem (woj. kujawsko-pomorskie) od 45 lat przeszywa gwizd za każdym razem, gdy przejeżdża tamtędy pociąg. Tak kolejarze oddają cześć ofiarom straszliwego wypadku, jaki wydarzył się w tym miejscu 19 sierpnia 1980 roku.

Tragedię upamiętnia też pomnik. Głaz z tabliczką postawiły władze PRL. Drewniany krzyż - parafianie z Otłoczyna. Później ułożyli jeszcze fragment torów z murem oporowym, na którym zawieszono tabliczkę z cytatem z Księgi Mądrości: "Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności".

We wtorek znów zapalą tu znicze, by upamiętnić ofiary tej katastrofy.

Uroczystości pod pomnikiem w 2020 r. Źródło: Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim

Oni już wiedzieli

O godz. 4.18 z Torunia wyruszył pociąg do Łodzi Kaliskiej. Miał 41 minut opóźnienia, w związku z doczepianiem w Toruniu dwóch kuszetek, pełnych dzieci powracających z kolonii, odczepionych z pociągu jadącego z Kołobrzegu.

Dwie minuty później z Otłoczyna wyjechał skład towarowy z 16 pustymi wagonami. Maszynista musiał być zniecierpliwiony - spędził w tym miejscu ponad dwie godziny, oczekując na sygnał zezwalający na jazdę. Wyjeżdżając, "siłowo" przestawił zwrotnicę. Ten fakt odnotowały urządzenia w nastawni. Pełniąca tam służbę Zofia Wróblewska natychmiast poinformowała dyżurnego ruchu. Ten od razu zadzwonił do dyżurnej ruchu w Brzozie Toruńskiej. Trzeba zatrzymać pociąg. Chorągiewką, trąbką albo rozkładając spłonki na torach. Gdy jej to przekazywał, pociąg osobowy właśnie przejeżdżał koło jej posterunku i mknął w kierunku Otłoczyna.

W 1980 roku nie było łączności z kabinami maszynistów. Już nic nie mogli zrobić. Wiedzieli, co to oznacza...

Reflektory

Większość pasażerów pociągu osobowego spała, nieświadoma tego, co zaraz się stanie. Za oknami panowała ciemność. Do wschodu słońca brakowało jeszcze godziny. Na zewnątrz było chłodno, jak na sierpień - termometry pokazywały jedynie 11 kresek powyżej zera. Nad torami unosiła się lekka mgła. Nagle oczom maszynisty ukazały się dwa rozmyte słupy światła. Normalna sprawa - po prostu jadący z przeciwka pociąg. Dopiero gdy ten się zbliżył, spostrzegł, że jedzie tym samym torem. W tym momencie oba pociągi dzieliło 150 metrów. I osiem sekund. Za mało, by się zatrzymać. Zaciągnął hamulce i uciekł na korytarz.

Maszynista składu towarowego prawdopodobnie szybciej zorientował się, co się święci, bo zwolnił do 33 km na godzinę. Osobowy pędził 85 km na godzinę. Każdy ważył około 300 ton.

Był 19 sierpnia 1980 roku, godzina 4.35.

Jak doszło do zderzenia Źródło: Fakty TVN, TVN 24

Na ratunek

Ciszę lasu zakłóciło potężne uderzenie. Potem wycie syren. Nim ekipy ratunkowe zostały powiadomione i dotarły na miejsce, pomoc rannym nieśli ci, którzy z wypadku wyszli bez szwanku. - Ktoś zawołał, że od strony Torunia nadjeżdża drugi pociąg i grozi uderzenie z drugiej strony. Jakiś mężczyzna wyszedł przez okno i rozpalił ognisko na torach, by uprzedzić nadjeżdżający pociąg - wspominała w filmie dokumentalnym "Tor" jedna z pasażerek, Jadwiga Burdziak.

Kilkanaście minut później ciemność rozświetlały już niebieskie światła migających kogutów. Na miejsce dotarły pierwsze karetki, milicja i wozy strażackie. - Byłem pierwszym lekarzem, który był na miejscu wypadku, ponieważ dostaliśmy telefon od kierowcy, który jechał tą szosą i usłyszał huk, a później wołanie o pomoc. Zatrzymał się, zorientował i zadzwonił do pogotowia kolejowego. Ja miałem wtedy akurat dyżur. To była 4.30, tak mniej więcej, no i pojechaliśmy... Zdawałem sobie sprawę, że będzie to wyglądało tragicznie, w końcu zderzenie czołowe... - mówił w rozmowie z rmf24.pl w 2012 roku doktor Janusz Cetler.

Takiej skali jednak się nie spodziewali. Zmiażdżone i poprzewracane wagony. Porozrywane ciała i rzeka krwi. Jęki, krzyki, lament, płacz dzieci i śmierć, morze śmierci...

Katastrofa kolejowa w Otłoczynie Źródło: Zbigniew Juchniewicz

Ludzi i sprzętu było za mało

- Zaczęliśmy wzywać następne karetki, żeby przyjeżdżali skąd się da: miejskie pogotowie, wojskowe, z Ciechocinka, z Włocławka, z najbliższych miast - tłumaczył w rmf24.pl.

I zaczęły się zjeżdżać. Reanimacyjne nysy. Duże fiaty sanitarki. A w nich kiepskie wyposażenie.

Podobnie u strażaków. - Nie mieliśmy nawet rękawic. Nosiliśmy tych ludzi, nosiliśmy rannych. Nikt na to nie zwracał uwagi i nie patrzył na to, że może się skaleczyć - mówił TVN24 Wiesław Popławski, strażak, uczestnik akcji ratunkowej.

Do dziś ma ten obrazek przed oczyma. - Słyszę jęki i krzyki tych ludzi - mówi.

W Otłoczynie zderzyły się dwa pociągi - towarowy z osobowym Źródło: Zbigniew Juchniewicz

Na miejscu pracowało ledwie 30 strażaków. Zawodowi i zakładowi z Elany, Towimoru i Apatora. Ci ostatni przywieźli piły do cięcia metalu i palniki. Niepotrzebnie. Dowódcy akcji zakazali używania mechanicznych urządzeń do cięcia blach - z lokomotyw wyciekł bowiem olej napędowy i iskra mogłaby doprowadzić do wybuchu.

- Mieliśmy ze cztery plecakowe zestawy do cięcia metalu, które nadawały się wyłącznie do cięcia cienkich blach, a nie masywnych części wagonów. Ściągnąłem z Inowrocławia jednostki z podnośnikami pneumatycznymi. To były takie poduszki, które były w stanie podnieść 15 ton, wagon ważył jednak 50 ton... Mieliśmy również jedną spalinową piłę tarczową. Używanie tego nie miało jednak sensu, bo co my mogliśmy tym zrobić takiemu kolosowi? Tam były wagony spiętrzone jeden na drugim. Wolałem, żeby moi ludzie, zamiast ciąć w ciemno, szukali rannych i ratowali ich, rozginając zniszczone części ręcznie. Ta bezsilność była straszna - wspominał w rozmowie z "Nowościami" Karol Krajniak, emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej, który kierował akcją.

Katastrofa kolejowa w Otłoczynie Źródło: Zbigniew Juchniewicz

Śmierć

Zbigniewa Juchniewicza, młodego reportera toruńskich "Nowości", który rok wcześniej rozpoczął pracę w gazecie, obudził telefon około godziny 6 od redaktora naczelnego Zefiryna Jędrzyńskiego.

- Mieszkałem wtedy na ulicy Bydgoskiej w Toruniu, Zefiryn natomiast na świętego Ducha w centrum miasta. Zainspirowały go syreny karetek na moście drogowym. Powiedział, żebym sprawdził co się stało. Okazało się, że jest katastrofa kolejowa pod Toruniem - wspominał w rozmowie z tvn24.pl Zbigniew Juchniewicz.

Na miejsce dotarł taksówką. Nie było jeszcze innych dziennikarzy. - Gdy wysiadłem, na szosie stał milicjant. Był to mój znajomy, szef toruńskiej drogówki, który mnie zapytał: "Cześć Zbychu, jadłeś może śniadanie?". Odpowiedziałem, że jeszcze nie zdążyłem. Na co on odparł: "To dobrze, możesz iść" - dodawał emerytowany dziennikarz.

Widok był makabryczny. Juchniewicz na własne oczy widział, jak wyciągano pasażerów z wraków wagonów. Ciała zmarłych przenoszono na przeciwną stronę nasypu i przykrywano je białymi prześcieradłami. - Las był zasłany prześcieradłami. Pilnowali tego zomowcy, którzy przenosili ciała - opowiadał.

Ciała ofiar katastrofy kolejowej w Otłoczynie Źródło: Zbigniew Juchniewicz

Kazimierz Janicki, naczelnik toruńskiej lokomotywowni nie mógł zapomnieć tego co tam zobaczył. - Jeden z pasażerów wisiał na lokomotywie za nadgarstek. Nie miał głowy i nóg. Tego dnia widziałem różną śmierć - wspominał w rozmowie z portalem nto.pl .

Jęki, krzyki, porozrzucane ciała. Pierwsze chwile po katastrofie Źródło: TVN 24

"Zniknął" jeden wagon

Konduktor pociągu osobowego Kazimierz Szymański przekazuje ratownikom informacje o składzie. Coś się nie zgadza. Z podawanych przez niego danych wynika, że lokomotywa ciągnęła siedem wagonów. Tymczasem na miejscu doliczają się sześciu.

"Liczymy razem. Wychodzi sześć. I jeszcze raz, dokładnie, bo podjechały pociągi ratownicze i być może się mylimy. Nie, uparcie wychodzi sześć. W końcu ktoś zaczyna liczyć wózki podwozi wagonów. Jest czternaście. A więc Szymański ma rację, pierwszy wagon przestał istnieć!" - pisze w relacji Juchniewicz.

Siła uderzenia była tak duża, że wagon zgiął się w harmonijkę. - Wszyscy pasażerowie z pierwszego wagonu zginęli. Całe wnętrze zostało sprasowane do grubości 5-6 metrów. Ono było przyklejone do tyłu lokomotywy pociągu pasażerskiego - mówi.

Ludzie byli uwięzieni w zmiażdżonych wagonach Źródło: Tadeusz Zagoździński/PAP

"Miejsce wielkiego ludzkiego dramatu"

Pułkownik Karol Krajniak, dowódca akcji, zapamiętał uwięzioną w rumowisku nauczycielkę, która zwisała z okna. - Prosiła, żeby szukać jej męża, bo on na pewno gdzieś tu musi być. Ja do niej kilka razy podchodziłem. Uspokajałem, mówiłem, że za chwilę ją wyciągniemy, przez jakiś czas trzymałem nawet za rękę. W pewnym momencie ona drgnęła i się skończyło. Zawołałem lekarza, który stwierdził zgon. Później okazało się, że miała ucięte nogi. Do końca jednak ze mną świadomie rozmawiała - mówił "Nowościom".

Świadkowie wspominali też o zakleszczonej w wagonie kobiecie w zakopiańskim swetrze, która przez kilka godzin dopytywała się kiedy przyjedzie dźwig i ją wyciągnie. Nie doczekała jego przyjazdu.

Waldemar Jędrzejczyk po latach pisze w "Gazecie Lekarskiej": "Miejsce katastrofy było miejscem wielkiego ludzkiego dramatu. Kilkudziesięciu umierających pasażerów, którym nie można było pomóc. Najtragiczniejsze były przypadki zmiażdżenia zaklinowanej kończyny. Uratować nieszczęśników mogłaby jedynie natychmiastowa amputacja na miejscu wypadku, ale o tym nie było mowy".

- Im już nie było jak pomóc. Nie można było do nich dotrzeć. Byli zakleszczeni w taborze, pod taborem i na taborze - wspominał Kazimierz Janicki, naczelnik lokomotywowni Toruń, uczestnik akcji ratunkowej.

Cetler to potwierdza. - Przez okno wchodziłem, zastrzyk mu zrobiłem, ale pacjenta nie widziałem - mówił lekarz w rozmowie z TVN24.

"Im już nie można było pomóc". Wspomnienia świadków katastrofy Źródło: TVN 24

Sekretarz

Ciała zmarłych składane są na skarpie. O godzinie 8 jest ich ponad 30. Ale to nie koniec. "Milicjanci i żołnierze przynoszą kolejne zwłoki, niektóre do tego stopnia zmasakrowane, że nawet najtwardsi mężczyźni nie wytrzymują tego widoku. Wymiotują, starają się nie patrzeć" - pisze Juchniewicz.

Przed godz. 9 z wraku lokomotywy wyciągnięto maszynistę pociągu osobowego. Korytarz, na którym się ukrył, to najodporniejsza na zgniatanie część lokomotywy. Przeżył. Był ostatnim żywym człowiekiem wyciągniętym z pociągu. Z ciężkimi obrażeniami zabrano go do szpitala.

Tyle szczęścia nie miał jego pomocnik. Zginął, podobnie jak kierownik pociągu osobowego.

Szans na przeżycie nie mieli maszynista pociągu towarowego i jego pomocnik. Obaj zostali w kabinie.

Po kilku godzinach od zderzenia na drodze za lasem ląduje śmigłowiec. Wysiadają I sekretarz KC PZPR Edward Gierek i premier Edward Babiuch.

- Podeszli po nasypie od strony szosy, stanęli na krawędzi i w tym samym momencie, gdy stali i patrzyli na akcję ratunkową, dźwig wyciągał fragment pierwszego wagonu osobowego, który był doszczętnie zmiażdżony. W pewnym momencie ze zgliszczy, ujawniły się zwłoki dziewczynki. Natychmiast odwrócili głowy w drugą stronę - wspominał w rozmowie z tvn24.pl Juchniewicz.

Na miejscu katastrofy pojawił się I sekretarz KC PZPR Edward Gierek oraz premier Edward Babiuch Źródło: Zbigniew Juchniewicz

Potem dygnitarze odwiedzili rannych w szpitalu. Wkrótce trafiły tam dodatkowe leki i sprzęt. Na miejsce tragedii wezwano też księdza. Pojawił się około godz. 11. - Stanąłem nad ludźmi, którzy już nie żyli, a mogłem jeszcze wiele zrobić tym, którzy trzymali te ręce umierające i nie mogli ich podnieść - mówił ks. Ryszard Kwiatkowski, ówczesny proboszcz parafii w Otłoczynie. Umierającym i już zmarłym udzielał ostatniego namaszczenia.

Krew

Mirosław Fiedziuszko, ówczesny pracownik działu trakcji zajmujący się stanem lokomotyw i prezes klubu krwiodawców PKP węzła Toruń, zorganizował zbiórkę krwi. - Dzwoniłem do prezesów klubów krwiodawców z Elany, Merinoteksu, Polchemu, Metronu i innych firm. Wszyscy włączyli się błyskawicznie. Gdy dojechałem do szpitala na Bielanach, by oddać krew, stała już tam kolejka kilkunastu osób - wspominał na łamach "Expressu Bydgoskiego".

Na Wybrzeżu w tym czasie trwały strajki. Gdy wiadomość dotarła do robotników ze Stoczni Gdańskiej, przerwali protest i wyszli oddać krew poszkodowanym. Wśród nich był Kazimierz Milbrodt. - To było takie spontaniczne, no trzeba było pomoc ludziom - mówi.

O godzinie 13 na miejsce przyjechały dźwigi, które podnosiły wraki lokomotyw i wagonów. Uwięzionych ludzi wydobywano przez wiele godzin. - Z dyżuru wróciłem o 16.00. Jeszcze w domu... ten stres się tak naprawdę zaostrzył. Ciągle chodziłem dookoła stołu, płakałem, nie wiedziałem... żona mnie uspokajała, dzieci. Dopiero po tygodniu się to wyciszyło - mówił RMF24.pl doktor Janusz Cetler, lekarz pogotowia ratunkowego.

Zginęło 67 osób, 64 zostało rannych, w tym wiele ciężko.

W wypadku zginęło 67 osób Źródło: Tadeusz Zagoździński/PAP

Śledztwo

Do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy powołano dwie niezależne komisje - PKP i rządową. Dochodzenie wszczęła także Prokuratura Wojewódzka w Toruniu. Wiadomo, jak doszło do wypadku, ale nie wiadomo dlaczego. Tę tajemnicę do grobu zabrał maszynista pociągu towarowego, który został uznany za odpowiedzialnego za wypadek.

Wiadomo, że semafor zadziałał prawidłowo - zabraniał mu wjazdu na tor.

Komisja powypadkowa PKP wykazała, że maszynista pracował 24 godziny i cztery minuty. - Sfałszował zresztą dokumenty, nie miał prawa tak długo pracować – mówił Wojciech Polak, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pracę rozpoczął 18 sierpnia o godzinie 4.00 w Chojnicach. Gdy o godzinie 23.55 zameldował się w punkcie kontrolnym w Toruniu, dyspozytorowi lokomotywowni oświadczył, że pracuje od godziny 20.30.

20 października 1980 roku Prokuratura Wojewódzka w Toruniu umorzyła śledztwo wobec śmierci sprawcy czynu - maszynisty.

Poczynione w ten sposób ustalenia pozwalają stwierdzić, iż w momencie wyjazdu pociągu nr 11599 ze stacji Otłoczyn, co nastąpiło w dniu 19 sierpnia 1980 roku około godziny 4.20, Mieczysław Roschek rozpoczął 25. godzinę nieprzerwanej pracy w charakterze maszynisty prowadzącej ów pociąg lokomotywy ST44-607. Był więc niewątpliwie zmęczony, a jego sprawność psychofizyczna obniżona. Stan ten został spowodowany jego własnym, świadomym działaniem, które w tej sytuacji należało uznać za pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą tragiczną katastrofą. Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę Wojewódzka w Toruniu

Teorie spiskowe

Katastrofa kolejowa pod Otłoczynem miała miejsce w "gorącym okresie". Zniknęła w cieniu strajków na Wybrzeżu. Wynikom pracy śledczych nie poświęcano zbyt wiele miejsca. - Wiadomo, że wtedy media interesowały się zupełnie czym innym - Solidarnością i strajkami - mówiła TVN24 Jolanta Frąckiewicz-Przydatek, która straciła w wypadku męża.

Blokada informacyjna rodziła lawinę spekulacji. Mówiono o radzieckich czołgach, jakie miał wieźć pociąg towarowy.

- Totalna bzdura. Ten sprzęt nie zmieściłby się w węglarkach. Plotki pojawiały się, ponieważ w innych rejonach kraju trwały już strajki. Ale te opowieści nie były uzasadnione. To bardziej sytuacja polityczna, która się wtedy wytworzyła, sprawiała, że one się rodziły - przekonywał w rozmowie z tvn24.pl Juchniewicz.

Pojawiały się też spekulacje o zamachu na członków Solidarności, którzy mieli podróżować tym pociągiem lub przeciwnie - na dygnitarzy partyjnych. Inna plotka głosiła, że po przywróceniu ruchu na torach, jeszcze tego samego dnia, w miejscu katastrofy miał przejechać pociąg towarowy z napisem na jednym z wagonów "Dzisiaj Otłoczyn – jutro Gdańsk" .

Według tej teorii w kabinie pociągu towarowego znalazła się trzecia osoba, która po sterroryzowaniu maszynisty miała wyskoczyć z kabiny w ostatniej chwili. W tę wersję wierzyła Stanisława Kaźmierczak, kierownik pociągu z Kutna do Torunia, który zatrzymano w Aleksandrowie w związku z wypadkiem. Z relacji załogi pociągu jadącego z Krakowa do Olsztyna miało wynikać, że w Otłoczynie w stojącej lokomotywie widzieli trzy osoby. - Tym trzecim nigdy - z tego, co wiem - się nie zajmowano. Potem głośno było o śladach gazu paraliżująco-łzawiącego we włosach maszynisty i pomocnika pociągu towarowego. Jakiś czas później byłam na imieninach koleżanki, której mąż był pułkownikiem. Gdy towarzystwo popiło, usłyszałam niezwykłą rozmowę. Jeden z wojskowych wspomniał, że w zasadzie o tej porze miał jechać radziecki transport wojskowy przygotowywany do odprawienia na stacji towarowej w Toruniu. A gdyby to on uległ katastrofie, "pół Podgórza poszłoby z dymem". Jak wiadomo, pociąg do Łodzi był opóźniony, bo czekano na wagony pociągu z Kołobrzegu, więc to wszystko się jakoś klei... - mówiła przed laty dziennikarzowi "Expressu Bydgoskiego".

Śledczy zamach wykluczyli.

Maszynista pociągu towarowego został uznany za winnego spowodowania katastrofy Źródło: Tadeusz Zagoździński/PAP

Strach

Wszyscy, którzy byli na miejscu katastrofy, obrazów z tego miejsca już nie zapomną. Ci, którzy stracili w niej bliskich, nie mogą z tym się pogodzić. - Do dzisiaj pytam, dlaczego to ja, dlaczego ta tragedia dotknęła moją rodzinę - mówiła TVN24 Jolanta Frąckiewicz-Przydatek.

Bernarda Wesołowska przeżyła katastrofę. - Od tego czasu ani razu nie jechałam pociągiem - przyznaje.

Podobną traumę miał kierujący akcją ratunkową Karol Krajniak. Emerytowany komendant wojewódzki straży pożarnej w rozmowie z "Nowościami" przyznał, że starał się omijać to miejsce. - Pierwszy raz po tej linii przejechałem pociągiem dopiero 30 lat po katastrofie. Wsiadłem do środkowego wagonu. W ogóle po tym, na co się napatrzyłem 19 sierpnia 1980 roku, pociągami raczej nie jeżdżę.