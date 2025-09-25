Kwas siarkowy w kanalizacji miejskiej

Inowrocław. Nielegalny zrzut niebezpiecznych odpadów do kanalizacji miejskiej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do kanalizacji miejskiej blisko 70-tysięcznego Inowrocławia trafiły substancje chemiczne. Próbki zostały pobrane do badań laboratoryjnych, ale już teraz wiadomo, że w ściekach znajdowało się bardzo dużo kwasu siarkowego. Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu odkryli to w środę (24 września) późnym wieczorem.

Jak przekazał w relacji reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, w hali, w której znaleziono strefę zrzutu, znajdowały się olbrzymie zbiorniki, w których poprodukcyjne ścieki chemiczne były magazynowane i to z nich były wtłaczane do sieci wodociągowej za pomocą zwykłej rury. Prawdopodobnie do sieci trafiały ścieki odpowiadające kilkunastu mauzerom, czyli dużym, przemysłowym zbiornikom.

Inowrocław. Nielegalny zrzut niebezpiecznych odpadów do kanalizacji miejskiej Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu

Jak mówił reporter TVN24, stężenie było tak duże, że zwykła studzienka kanalizacyjna została przez kwas siarkowy wypalona. Z jego ustaleń wynika, że był to dobrze zorganizowany proceder. Wszystko odbywało się na terenie firmy, którą prowadziły przypadkowe osoby. Firma oddawała ścieki do innej, która powinna zajmować się ich utylizacją, biorąc za to spore pieniądze. Zamiast jednak płacić za utylizację, oszuści spuszczali ścieki do kanalizacji.

Inowrocław. Nielegalny zrzut niebezpiecznych odpadów do kanalizacji miejskiej Źródło: TVN24

- Ktoś kupuje kwas siarkowy jako odpad z jednego z zakładów tłuszczowych, prowadzi tak zwany laboratoryjny element syntezy, który wytwarza frakcje lekką i ciężką. Jedna z tych frakcji trafia do sprzedaży, ponieważ jest "chodliwa", a to co powinno być utylizowane, czyli kwas siarkowy z odpadem, zamiast trafiać do miejsc utylizacji trafiło do kanalizacji naszego zakładu - mówi Janusz Radzikowski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu.

Inowrocław. Nielegalny zrzut niebezpiecznych odpadów do kanalizacji miejskiej Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu

Śledztwo w tej sprawie dopiero się rozpoczyna. Sprawą zajmuje się policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD