Kwas siarkowy w kanalizacji miejskiej. Jest reakcja urzędników

Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu

W środę (30 lipca) do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wpłynęło zgłoszenie o odprowadzaniu nieznanej substancji do kanalizacji miejskiej w Inowrocławiu.

"W godzinach popołudniowych inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy podjęli działania w m. Inowrocław, związane ze zgłoszeniem odprowadzania nieznanej substancji do kanalizacji miejskiej. W zgłoszeniu wskazano, że przedmiotowa substancja stwarza uciążliwość odorową charakterystyczną dla substancji chemicznych. Na miejscu czynności prowadzili również funkcjonariusze policji, straży pożarnej oraz pracownicy MWiK w Inowrocławiu" - przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Służby ustaliły, że tą nieznaną substancją był kwas siarkowy. Odprowadzono go z terenu jednej z firm, na którym zlokalizowane były pomieszczenia magazynowe.

Kwas siarkowy wprowadzano do kanalizacji miejskiej Źródło: WIOŚ w Bydgoszczy

Kwas siarkowy w kanalizacji miejskiej

Inspektorzy ochrony środowiska rozpoczęli kontrolę. Przeprowadzono trzy wizje lokalne. W efekcie podjęto decyzję o wstrzymaniu działalności instalacji do produkcji kwasów tłuszczowych.

"Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności" - poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu poinformowało mieszkańców, że nie ma zagrożenia dla ich zdrowia ani dla jakości dostarczanej wody.

"W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wykrycia niebezpiecznej substancji w kanalizacji miejskiej, pragniemy zapewnić mieszkańców Inowrocławia, że sytuacja została szybko zidentyfikowana i odpowiednio zabezpieczona. Dzięki natychmiastowej interwencji służb - w tym inspektorów WIOŚ, policji, straży pożarnej, powiatowej stacji sanitarnej oraz pracowników PWiK - źródło zanieczyszczenia zostało zlokalizowane, a dalsze działania prowadzone są zgodnie z procedurami bezpieczeństwa" - poinformowała miejska spółka.

Czym jest kwas siarkowy?

Kwas siarkowy to jeden z najsilniejszych kwasów przemysłowych. Jest bezbarwną, oleistą, silnie żrącą cieczą, która w kontakcie z wodą lub tkankami powoduje gwałtowne reakcje chemiczne i poważne oparzenia. W przemyśle używa się go między innymi do produkcji nawozów, detergentów, akumulatorów i w procesach rafinacji ropy. W środowisku wodnym drastycznie obniża pH, co prowadzi do natychmiastowej śmierci organizmów wodnych.