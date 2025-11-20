Do zdarzenia doszło w Grudziądzu Źródło: Google Earth

Jak poinformowała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Tomasz N. za pośrednictwem portalu społecznościowego i aplikacji składał - jak sądził 12-latce - propozycje obcowania płciowego, wysyłania nagich zdjęć oraz wykonywania przez nią innych czynności seksualnych.

Ponadto mężczyzna prezentował jej treści pornograficzne, w tym treści z udziałem osób małoletnich. Nakłaniał też do spotkania w Krakowie.

- Celu nie osiągnął. Sądził, że korespondował z 12-latką, ale była to osoba dorosła - przekazała prokurator Oliver.

Materiały pornograficzne w mieszkaniu

Mężczyzna został zatrzymany 11 maja. W jego mieszkaniu znaleziono i zabezpieczono płyty CD i DVD, a także telefony, w tym nośniki elektroniczne, na których znaleziono treści pornograficzne. - Ponad 300 plików, graficznych i video, z udziałem osób małoletnich - dodała rzeczniczka prasowa toruńskiej prokuratury.

Tomasz N. usłyszał zarzuty dotyczące seksualnego wykorzystania osoby małoletniej w tym posiadania i prezentowania treści pornograficznych oraz proponowania stosunku płciowego. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 7,5 lat więzienia.

