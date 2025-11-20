Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Sądził, że koresponduje z 12-latką. Wysyłał pornografię i proponował seks. Akt oskarżenia

36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Grudziądzu
Źródło: Google Earth
Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu w Grudziądzu akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi N. Śledczy zarzucają mu posiadanie i prezentowanie treści pornograficznych oraz proponowanie stosunku płciowego dwunastolatce.

Jak poinformowała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Tomasz N. za pośrednictwem portalu społecznościowego i aplikacji składał - jak sądził 12-latce - propozycje obcowania płciowego, wysyłania nagich zdjęć oraz wykonywania przez nią innych czynności seksualnych.

Myślał, że pisze z 11-latką. Wysyłał jej nagie zdjęcia

Myślał, że pisze z 11-latką. Wysyłał jej nagie zdjęcia

Kraków
Wiedział, że koresponduje z dziewczynką. Wysyłał nagie zdjęcia

Wiedział, że koresponduje z dziewczynką. Wysyłał nagie zdjęcia

Rzeszów

Ponadto mężczyzna prezentował jej treści pornograficzne, w tym treści z udziałem osób małoletnich. Nakłaniał też do spotkania w Krakowie.

- Celu nie osiągnął. Sądził, że korespondował z 12-latką, ale była to osoba dorosła - przekazała prokurator Oliver.

Materiały pornograficzne w mieszkaniu

Mężczyzna został zatrzymany 11 maja. W jego mieszkaniu znaleziono i zabezpieczono płyty CD i DVD, a także telefony, w tym nośniki elektroniczne, na których znaleziono treści pornograficzne. - Ponad 300 plików, graficznych i video, z udziałem osób małoletnich - dodała rzeczniczka prasowa toruńskiej prokuratury.

Tomasz N. usłyszał zarzuty dotyczące seksualnego wykorzystania osoby małoletniej w tym posiadania i prezentowania treści pornograficznych oraz proponowania stosunku płciowego. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 7,5 lat więzienia.

pc

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: maoyunping/Shutterstock

Kujawsko-PomorskiedzieckoPedofilia
