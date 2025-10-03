Duży pożar w Inowrocławiu. Palą się trzy budynki

Inowrocław. Pożar na ul. Jagiellońskiej Źródło: Facebook.com/Andrzej Lata

Przed godziną 13 przy ulicy Jagiellońskiej w Inowrocławiu wybuchł pożar budynków jednorodzinnych i usługowego.

- One funkcjonują w kompleksie, w związku z tym, w jakiś sposób ogień przemieścił się pomiędzy poddaszami tych budynków. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych - mówi tvn24.pl starszy kapitan mgr Jarosław Skotnicki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu.

Pożar objął trzy budynki Źródło: Facebook.com/Andrzej Lata

26 zastępów w akcji

Na miejsce skierowano 26 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejscu pracują też karetki pogotowia, policja oraz pogotowie energetyczne i gazowe. Na miejscu pracują też przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- Działania na tę chwilę są skierowane na dogaszanie i oddymianie pomieszczeń, jak również pomoc przy ewakuacji mienia z budynków, które uległy spaleniu - informuje Skotnicki.

Ogień pojawił się przed godz. 13 Źródło: Facebook.com/Andrzej Lata

Strażacy szacują, że działania mogą potrwać do godziny 20. - Mamy zablokowaną ulicę Jagiellońską oraz ulicę Krzywoustego z uwagi na dużą ilość środków straży pożarnej, które blokują tę ulicę - wyjaśnia Skotnicki.