Kujawsko-Pomorskie Przedszkolanka znęcała się nad dziećmi. Jest wyrok sądu Oprac. Michał Malinowski |

Bydgoszcz Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wyrok zapadł 17 kwietnia przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy.

- Kobieta została oskarżona o to, że jesienią 2024 roku, w jednym z bydgoskich przedszkoli, znęcała się psychicznie i fizycznie nad małoletnimi. Między innymi zwracała się do nich krzykiem, szarpała, przewracała, zastraszała wykonaniem bolesnej procedury medycznej, zjawiskami nadprzyrodzonymi i przetrzymywała w łazience, wywołując u dzieci poczucie zagrożenia - podała prokurator Agnieszka Okońska-Adamska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Sąd skazał kobietę na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Musi także przeprosić pokrzywdzonych i ich rodziców w lokalnej prasie. Ponadto sąd orzekł karę grzywny i środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodów związanych z opieką nad dziećmi i edukacją dzieci przez pięć lat.

Wyrok nie jest prawomocny.

OGLĄDAJ: TVN24