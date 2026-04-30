Kujawsko-Pomorskie

Przedszkolanka znęcała się nad dziećmi. Jest wyrok sądu

Przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie kobiety, która, będąc zatrudniona w jednym z przedszkoli jako opiekunka, znęcała się psychicznie i fizycznie nad dziećmi. Kobieta została skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok zapadł 17 kwietnia przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy.

- Kobieta została oskarżona o to, że jesienią 2024 roku, w jednym z bydgoskich przedszkoli, znęcała się psychicznie i fizycznie nad małoletnimi. Między innymi zwracała się do nich krzykiem, szarpała, przewracała, zastraszała wykonaniem bolesnej procedury medycznej, zjawiskami nadprzyrodzonymi i przetrzymywała w łazience, wywołując u dzieci poczucie zagrożenia - podała prokurator Agnieszka Okońska-Adamska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Sąd skazał kobietę na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Musi także przeprosić pokrzywdzonych i ich rodziców w lokalnej prasie. Ponadto sąd orzekł karę grzywny i środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodów związanych z opieką nad dziećmi i edukacją dzieci przez pięć lat.

Wyrok nie jest prawomocny.

