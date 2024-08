Bydgoscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców znaleźli w mieszkaniu 27-latka ponad 2 kilogramy środków odurzających. Funkcjonariusze zabezpieczyli fentanyl, marihuanę, sproszkowane LSD i wyroby halucynogenne.

Bydgoscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców ustalili, że jeden z mieszkańców dzielnicy Szwederowo może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Pojechali do miejsca zamieszkania 27-latka, aby sprawdzić swoje podejrzenia. Okazały się one słuszne.