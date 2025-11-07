Koreańczycy chcą tutaj wybudować fabrykę amunicji. "To trzysta miejsc pracy, ale też zagrożenia"

Nawrocki o budowie fabryk amunicji Źródło: TVN24

Firma Hanwha Aerospace, należąca do Hanwha Group, jest globalnym liderem w branży lotniczej, kosmicznej i obronnej. Firma posiada przedstawicielstwo w Europie. Wizyta w gminie Barcin była już drugą wizytą Koreańczyków. Po raz pierwszy gościli w maju.

Fabryka amunicji ma powstać w gminie Barcin Źródło: Google Maps

Inwestycja byłaby zlokalizowana na działce przy drodze wojewódzkiej numer 251 naprzeciwko cementowni Kujawy w Piechcinie. Zakład miałby produkować amunicję artyleryjską. Koszt realizacji inwestycji to około 500 milionów euro.

- Koreański koncern Hanwha Aerospace poszukuje w Polsce miejsca na budowę fabryki uzbrojenia. W naszym przypadku amunicji kalibru 155 milimetrów. Była to druga wizyta w naszej gminie. Inwestor za pośrednictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zadał przed drugim przyjazdem pytania dotyczące mediów (gaz, energia elektryczna, woda i ścieki) i na te pytania gestorzy sieci odpowiedzieli pozytywnie - mówi w rozmowie z tvn24.p Michał Pęziak, burmistrz gminy Barcin.

Hołownia o zapasach amunicji i potencjale produkcyjnym Polski Źródło: TVN24

Budowa fabryki miałaby ruszyć w przyszłym roku, a uruchomienie produkcji dwa lata później. To pod warunkiem, że inwestycja zostanie wpisana przez ministra obrony narodowej na listę inwestycji w oparciu o specustawę. W przeciwnym razie jej realizacja może się wydłużyć, ponieważ konieczna będzie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- W obecnym stanie prawnym inwestycja byłaby możliwa po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana to 2 lata w naszych realiach. Możliwa realizacja budowy w terminach interesujących inwestora jedynie po wpisaniu tej inwestycji przez ministra obrony narodowej na listę inwestycji w oparciu o specustawę. Oznacza to, że w tej chwili decyzja o możliwości realizacji tej inwestycji jest poza gminą - dodaje burmistrz.

Generał Kukuła o kluczowej amunicji: wciąż jej wartość nie jest zadowalająca Źródło: TVN24

Szanse i zagrożenia dla gminy

Michał Pęziak nie ukrywa, że budowa fabryki amunicji to dla gminy szansa, ale też i pewne zagrożenia. Szansę na zatrudnienie znalazłoby około 300 osób. Minusy to na pewno kwestie związane z bezpieczeństwem, transportem i środowiskiem.

- Dla gminy to dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości i z udziału w podatku CIT, 300 miejsc pracy, ale również zagrożenia związane z atakami jak na przykład dywersja, ataki dronami, zagrożenie dla środowiska naturalnego czy wzmożony ruch pojazdów - wylicza burmistrz gminy Barcin.

Jak to się w ogóle stało, że Koreańczycy wybrali właśnie działkę w gminie Barcin? Burmistrz Pęziak tłumaczy, że inwestorzy szukali lokalizacji za pośrednictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Co ważne, grunt jest atrakcyjny. Był i jest wyróżniany w konkursach "grunt na medal".

- W tegorocznej edycji, nieoficjalnie wiem, że zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. W każdym województwie wyróżniono po jednym terenie inwestycyjnym - podsumowuje Michał Pęziak.

