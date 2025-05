Policjanci przyjechali do kolizji na A1, wzięli udział w kolejnej

Zderzenie samochodów na A1 Źródło: KM PSP we Włocławku

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (26 maja) około godziny 18 na autostradzie A1 w Pikutkowie koło Włocławka, na jezdni w kierunku Łodzi.

Najpierw kierowca samochodu osobowego wpadł w poślizg i uderzył w bariery rozdzielające pasy jezdni. W trakcie ich interwencji doszło do kolejnej kolizji.

- 39-letni kierowca toyoty jadący w kierunku Łodzi, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierki. Mężczyzna został ukarany mandatem. Natomiast kierujący samochodem marki Peugeot, także w wyniku niedostosowania prędkości do warunków drogowych, uderzył w toyotę stojącą przy barierkach na poboczu. Odbił się od pojazdu i uderzył w radiowóz, którym wcześniej przyjechali funkcjonariusze, wykonujący czynności z pierwszego zdarzenia - przekazała Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. I dodała, że drugi kierowca, 60-latek, także dostał mandat.

Nikomu nic się nie stało.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Trasa w kierunku Łodzi była przez kilka godzin zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez Włocławek.

