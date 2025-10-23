Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Zatrzymania w Nowym Sączu, informacja o zarzutach i wpis prezydenta. "Wracamy do pracy"

Nowy Sącz
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Nowym Sączu
Źródło: Google Earth
Agenci CBA zatrzymali między innymi prezydenta i wiceprezydenta Nowego Sącza. Prokuratura Europejska (EPPO), która nadzoruje postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, potwierdziła zatrzymanie i zarzuty dla sześciu osób, w tym czterech urzędników Urzędu Miasta w Nowym Sączu. W mediach społecznościowych prezydent w sobotę zamieścił krótki wpis.

Informacje o akcji agentów CBA w magistracie pojawiły się w czwartek rano. Potwierdził je rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

- Potwierdzam, że od samego rana agenci CBA prowadzą działania w Nowym Sączu. Zatrzymano dwóch urzędników - przekazywał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Chodzi o prezydenta i wiceprezydenta. Obaj zostali zatrzymani w swoich domach.

Działania CBA w Nowym Sączu

Śledztwo prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Z ustaleń śledczych wynika, że od 29 października do 12 listopada 2024 r. pracownik samorządowy miał przekroczyć swoje uprawnienia, ujawniając istotne informacje jednemu z oferentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nieprawidłowości dotyczyły przetargu na organizację i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu", realizowanego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027. Dofinansowanie UE do projektu wynosi niemal 4,4 mln zł.

Po pierwszych zatrzymaniach urzędników w tej sprawie, które miały miejsce we wtorek, prezydent Nowego Sącza w mediach społecznościowych odniósł się do sytuacji. Napisał wówczas, że czterech pracowników instytucji miejskich zostało zabranych przez agentów CBA do Katowic i – jak podkreślił – nie jest znany cel tych czynności. Dodał też, że kontrolowany przetarg "wcześniej nie budził zastrzeżeń" oraz skrytykował sposób działania funkcjonariuszy, nazywając go nieproporcjonalnym wobec charakteru sprawy.

Zarzuty dla sześciu osób

"Prezydent Nowego Sącza Ludomir H. i jego zastępca Artur B. usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargu publicznym" – poinformowała w piątek wieczorem PAP, powołując się na Prokuraturę Europejską (EPPO), która nadzoruje postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

"Potwierdzamy, że w tym tygodniu zatrzymano sześć osób, w tym czterech urzędników Urzędu Miasta w Nowym Sączu, którym we wtorek i w czwartek postawiono zarzuty. Ponieważ jest to postępowanie w toku, jest to jedyna informacja, jaką możemy obecnie przekazać, aby nie narażać na szwank toczącego się śledztwa ani jego wyników. Zawsze, gdy będziemy mogli poinformować o jednym z naszych dochodzeń, zrobimy to proaktywnie" – przekazała w odpowiedzi, którą otrzymała także redakcja tvn24.pl rzeczniczka EPPO Tine Hollevoet.

Późnym wieczorem Prokuratura Europejska poinformowała TVN24, że nie zastosowano środków zapobiegawczych wobec dwóch z sześciu zatrzymanych. Nie sprecyzowała jednak o których zatrzymanych mowa. Nie informuje też o treści postawionych zarzutów.

Komunikat prezydenta. "Wracamy do pracy"

W mediach społecznościowych prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, pojawił się w sobotę krótki wpis i zapowiedź konferencji.

"Informujemy, że co do zatrzymanych przez CBA pracowników instytucji miejskich, jak i prezydenta Ludomira Handzla oraz wiceprezydenta Artura Bochenka, niezawisły Sąd po analizie akt sprawy, oddalił wnioski prokuratury i nakazał natychmiastowe zwolnienie wszystkich tych osób. Wracamy do pracy, a więcej informacji przekażemy niebawem na konferencji prasowej" - czytamy we wpisie.

Druga zastępczyni pełniła obowiązki prezydenta

W związku z zatrzymaniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w czwartek prezydenta i jego zastępcy obowiązki władz w mieście pełniła druga zastępczyni prezydenta Bożena Borkowska - poinformował w czwartek Mariusz Smoleń z Biura Prezydenta Miasta. - Urząd Miasta pracuje normalnie, zgodnie z prawem uprawnienia posiada pani Bożena Borkowska - II zastępca prezydenta miasta - dodał.

Autorka/Autor: pk/PKoz/gp

Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Nowy Sącz
Czytaj także:
imageTitle
Mistrz olimpijski opowiedział o koszmarze sprzed lat
EUROSPORT
Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ul. Ratajczaka
Przed budową trasy tramwajowej fotografują wszystkie budynki. Sprawdziliśmy dlaczego
Poznań
imageTitle
Debiut marzenie polskiej nadziei skoków
EUROSPORT
Viktor Orban
Zmiana podejścia do Rosji. "Nie tylko w interesie Węgier"
BIZNES
Do zdarzenia doszło pod Skierniewicami
Na drogę nagle wbiegł łoś, uderzył w bok auta. Nagranie
Łódź
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
WARSZAWA
Strefa Gazy
Walczą o "Nową Gazę". Cztery bojówki kontra Hamas
Świat
Samochód wypadł z jezdni i zderzył się w lokomotywą. Pasażerowie uniknęli tragedii
Wpadł na tory, w auto uderzyła lokomotywa. Kierowca był pijany, wiózł dziecko
Katowice
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
METEO
Koalicja Obywatelska
"Zaczynamy wielki rozdział we wspólnej historii"
RELACJA
Donald Tusk
"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił
Polska
Wejście na strych budynku wygląda niczym z horroru
Sufit w łóżku, grzyb na ścianach. "Tak się mieszka w budynku państwowej spółki"
Piotr Krysztofiak
24-latka została zatrzymana w autobusie
Z autobusu do aresztu
Łódź
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota w górę, coraz bliżej 5 tysięcy dolarów za uncję
BIZNES
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
METEO
imageTitle
Gąsienica-Daniel bez błysku na starcie sezonu
EUROSPORT
Nastolatek znęcał się nad rodzicami. Interweniowała policja
16-latek znęcał się nad rodzicami. Został zatrzymany
Trójmiasto
Wypadek z udziałem samochodu z transportem krwi w Łodzi
Miał włączone sygnały świetlne, wjechał na czerwonym. Doszło do zderzenia
Łódź
Wezwano ratowników medycznych
Pogotowie działało "w trybie offline". Awaria systemu
Polska
imageTitle
Druga wygrana Spurs. Sochan nadal leczy uraz
EUROSPORT
Prasa publikowała zdjęcie uwolnionej kobiety
"Na barłogu ze starych szmat leżała skurczona, naga, młoda kobieta"
Tamara Barriga
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza dama na meczu. "Jesteście inspiracją"
EUROSPORT
Adam Niedzielki, pobicie, szpital, SOR, Siedlce
"Reanimowałem z pistoletem przyłożonym do głowy"
Polska
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Napadli 90-letniego biznesmena, ukradli dwa miliony
Katowice
imageTitle
Zapewniła sobie udział w WTA Finals, po czym oddała mecz walkowerem
EUROSPORT
shutterstock_2637727779
Microsoft wyznacza nowy kierunek w rozwoju AI. "Istotna zmiana"
BIZNES
Ciężarówka kompletnie spłonęła
Ciągnik siodłowy spłonął na autostradzie
Łódź
Dar Młodzieży podczas rejsu
Pracują nad następcą Daru Młodzieży. "Będzie to połączenie XIX I XXI wieku"
Marta Korejwo-Danowska
Jabłko
Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica